Amaia muestra en ‘El Hormiguero’ su otro talento desconocido (y a cámara súper lenta)

Aunque Amaia y Alizzz publicaron El Encuentro hace unas semanas, tuvieron que retrasar la promo del single. Con la cantante habiendo dado positivo en Covid hace unas semanas, la cuarentena obligatoria hizo que se retrasasen todos sus compromisos -conciertos incluidos-. Afortunadamente, todo ha vuelto a la normalidad.

Por ello, productor y artista han ido al plató de Pablo Motos para hablar del single, que ya es todo un éxito en plataformas desde su lanzamiento. Dejando momentos de lo más curiosos -como Alizzz contando cómo pensó en primer lugar en Amaia para ponerle voz a El Encuentro o el divertido lapsus de Pablo Motos al llamar a la navarra "Aitana"-, la entrevista ha tenido su punto álgido a la hora de las confesiones.

Y es que en la sección de Trancas y Barrancas, las hormigas les han hecho adivinar curiosidades a los invitados el uno del otro. Con anécdotas tan aleatorias como la confusión de Alizzz con Stevie Wonder por un dependiente de una tienda o que el bisabuelo de Amaia "inventó" los donuts y los chupachups, han acabado llegando al talento oculto de la navarra.

Preguntando al productor sobre qué sabe hacer Amaia -entre las opciones de mover rápidamente la lengua, imitar la sonrisa de Jim Carrey o ambas-, el productor ha acabado acertando y Motos no se ha resistido a pedirle que lo muestre a cámara:

No conforme con ello, Motos ha querido utilizar los "juguetes" del plató e ir un paso más allá grabándolo con la cámara súper lenta. Llegando a apagar las luces para que se pudiese grabar mejor, el resultado no ha sido el esperado.

La perturbadora delicia particular de Amaia

En una de estas confesiones, la cantante también ha contado que le encanta comer ojos de pescado. Con la notable sorpresa del presentador, la intérprete de Nuevo Verano no ha dudado en seguir hablando de su particular gusto afirmando que le gustan "cuanto más grandes, mejor" y que disfruta mucho su textura gelatinosa y su sabor salado. Ante la reacción del público, no ha dudado en añadir su padre también es un gran amante de esta inusual comida.