Rihanna y A$ap Rocky o cómo se pasa de la amistad a una relación de pareja

Estamos acostumbrados a ver unidos los nombres de Rihanna y A$ap Rocky. Son amigos desde hace tiempo y han compartido varios proyectos profesionales. Y algunos dirán que son sólo eso, amigos. Pero otros aseguran que han transformado esa amistad en algo más. De hecho, la revista People ha contactado con una fuente cercana a ellos que ha confirmado el rumor que llevaba rulando varios meses, ahora son pareja.

New York Post informó que se había visto a la pareja, ambos de 32 años, cenando con amigos en el Beatrice Inn en Nueva York durante el fin de semana. Luego llegó la confirmación de su relación.

Se conocen desde hace muchos años. De hecho, el rapero abrió los conciertos de la gira Diamonds World de Rihanna en 2013. En aquellos momentos él la invitó a compartir el bastante romántico vídeo de Fashion Killa, en el que ella aparece como su novia. Aquella colaboración ahora parece profética.

Ella también contó con él para el remix de Cockiness (Love it). En aquel momento parece que el amor era solo ficción y parte de su trabajo conjunto. Ahora, ha pasado a un plano más real.

Fracasos amorosos

A lo largo de los años ambos han estado apoyándose el uno en el otro mientras se veían fracasar en sus relaciones. Rihanna cortó en enero con su multimillonario Hassan Jamel después de tres años juntos. A$ap, por su parte, ha mantenido romances con celebs como Kendall Jenner.

A raíz de la última ruptura de la cantante y empresaria de belleza, comenzaron los rumores de un acercamiento entre estos dos viejos amigos. De hecho, en julio, él formó parte de la campaña Fenty Skin de Rihanna. En aquel momento hicieron promoción juntos y protagonizaron algún que otro Q&A.

“Creo que la parte más difícil de trabajar contigo es no tontear y reír todo el tiempo”, aseguraba el rapero en aquellos momentos sobre la promoción que estaban haciendo juntos, “la gente es tan cool que es difícil no, no reírse. Eso es todo. Pero fue divertido. La parte más difícil es no divertirse demasiado. Simplemente olvidas que todavía es trabajo al final del día”.

De momento ellos no se han pronunciado y dada la discrección con la que suelen llevar sus relaciones, puede que tarden en hacerlo. Aunque nunca se sabe, estaremos atentos.