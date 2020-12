¿Se traen las Spice Girls un reencuentro al completo entre manos?

La girl-band más icónica de la historia está tramando algo. Desde que las Spice Girls hicieron la gira internacional el verano de 2019, queda algo pendiente que ofrecerles a sus fans: Que estén las cinco chicas juntas en el mismo escenario. Por si no lo recordáis, Victoria Beckam no asistió y es que ya había explicado en numerosas veces que estaba 100% comprometida con su trabajo como diseñadora y que los días como estrella del pop habían acabado. Pero esta afirmación podría cambiar muy pronto.

Melanie C, o la conocida como Spice deportista, ha seguido con su carrera musical este mismo año y parece que está contagiando a sus compañeras. En una entrevista a la revista You dijo: "Tenemos un grupo de WhatsApp y todas estamos hablando de ello, pero no puedo decir nada más". Estas palabras indican que podrían tener un proyecto musical entre manos, tal vez, para conmemorar el 25 aniversario de la formación del grupo que se cumple el año que viene. ¿Será este el momento perfecto para ver a Geri, Mel B, Mel C, Emma y Victoria juntas de nuevo?

Estas declaraciones de Melanie C podrían ser bastante verídicas, no como las de Mel B que echaron leña al fuego aumentando los rumores de que Victoria iría a la gira. Para luego, ¡llevarnos toda una desilusión!

Melanie C volvió a la música este 2020

La que conocíamos por la Spice Girl deportista ahora e la renovada Melanie C. Una vuelta por todo lo alto de la ex componente de la banda británica. Su nuevo y homónimo disco Melanie C salió a la luz este pasado 2 de octubre con éxito. Ella quiso canalizar todo su amor por la música, la electrónica y los himnos pop en este octavo disco en solitario. Destacaron sus colaboraciones con Nadia Rose y Shura además de remezclas con Richar Goddard. La excomponente de la girl-band comentó que, sin duda, ha sido un viaje de introspección, crecimiento y aceptación hasta llegar a crear 10 canciones.