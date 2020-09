Las Spice Girls podrían volver a grabar el videoclip de 'Wannabe' sin Victoria

Resulta prácticamente imposible hablar de las Spice Girls sin recordar el ritmo del mítico Wannabe. Una canción que se ha convertido en todo un himno del empoderamiento femenino, haciendo historia en la música pop tanto musicalmente como con uno de los videoclips más populares de los años noventa.

Una canción que cumplirá 25 años el próximo 2021, razón por la que Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton están preparando una gran sorpresa para sus fans. Y sí, has leído bien. Tan solo hay cuatro de los cinco nombres que componen la girlband, ya que no se espera contar con la presencia de Victoria Beckham, quien ya no participó en la gira de reunión de "Las Chicas Picantes".

Según informa el medio británico The Sun, las Spice Girls estarían planeando una nueva gira para el próximo año, un tour que, de hecho, tendríamos que haber disfrutado mucho antes pero que no ha podido ser a causa del coronavirus. Pero, eso no es todo. La banda femenina más popular de los noventa también estaría planteándose la posibilidad de rodar una nueva versión de su videoclip más icónico: Wannabe.

Ha sido una fuente cercana a dicho medio la que ha relatado: "Mel C sugirió hacer algo en torno a Wannabe, incluida la idea de posiblemente volver a trabajar el video para las redes sociales. Hay muchas opciones y nada está prohibido. Quieren darles a los fanáticos algo especial."

Por lo que todo apunta a que en 2021 las Spice Girls volverán a estar de nuevo en boca de todos coincidiendo con el año en el que su mayor éxito de todos los tiempos cumple un cuarto de siglo. Eso sí, tal y como comentábamos, sin Victoria Beckham, totalmente inmersa en su profesión dentro del mundo de la moda y, en lo personal, muy ilusionada con la boda de su primogénito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spice Girls (@spicegirls) el 27 Ago, 2020 a las 7:17 PDT

En cuanto a cómo será este nuevo Wannabe 2021 aún no se sabe nada. Aunque igualar las cifras obtenidas en el pasado no será una tarea fácil, ya que, desde su lanzamiento en julio de 1996 hasta el final de dicho año, el hit de las británicas consiguió ser número uno en un total de 22 países además de convertirse en el sencillo más vendido de la historia por un grupo musical femenino.