Billie Eilish desvela que está trabajando en 16 canciones nuevas y que las “ama todas”

Billie Eilish se enfrenta ya desde hace cuatro años a una entrevista de Vanity Fair el 18 de octubre. La primera fue en 2017 cuando la cantante empezó a despegar hasta día de hoy que podemos decir que es una de las artistas más influyentes de la industria musical. En esta entrevista ha repasado temas como la mejora de su confianza con los años (aunque asegura que el 2019 fue su mejor momento), lo agradecida que está de no haberse visto afectada por el coronavirus, sus conversaciones con famosos como Ariana Grande o Justin Bieber buscando alguien en quien apoyarse y demás pilares de su vida este 2020.

En cuanto a su música, Eilish se ha mostrado muy segura y responde a la pregunta de en cuántas canciones está trabajando así: “Ahora mismo en 16. Hemos estado trabajando. Y amo todas ellas”. Y dice sobre componer temas: “Creo que Finneas y yo seriamente hemos entrado en la onda. Lo hacemos muy rápido”.

“Hubo un período de tiempo, como hace un mes o así que escribíamos en las etiquetas: ‘Canción hecha, canción hecha, otra canción hecha’. Así que, ahora se me da mucho mejor. Ahora realmente sí que lo disfruto”, siguió respondiendo. También destacó los mayores logros de este año: ganar cinco Grammy’s o grabar la banda sonora de James Bond entre otros. En una de las preguntas sobre música confesó que había estado escuchando muchísimo a Arlo Parks, Ashnikko y el último álbum de The Strokes, The New Abnormal.

La joven de tan solo 18 años ha cubierto temas más peliagudos como la fotografía viral de ella con ropa ajustada por la que sufrió body-shaming. Eso sí, lo hizo con humor y sin darle demasiada importancia.