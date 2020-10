Billie Eilish comparte un importante mensaje tras recibir comentarios de body-shaming

Billie Eilish, está en el foco mediático del mundo entero. Con su éxito musical y sus increíbles apariciones en eventos parece la mujer perfecta. Pero, aunque cueste creerlo, la estadounidense también tiene haters. Unos que han opinado acerca de su cuerpo de una forma desagradable en la red social Instagram. Lo que se conoce como body-shaming o humillación corporal, es el acto de ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona.

Toda esta polémica empieza con una fotografía de Billie por la calle con ropa ajustada, algo que realmente no estamos acostumbrados a ver. Pero en vez de aplaudirla y animarla, la artista se encontró con mensajes de body-shaming como este: “En 10 meses Billie ha desarrollado un cuerpo de mujer bebedora de en medio de sus 30 años”. Esta frase viene de una cuenta que aparentemente lleva un hombre de 29 años.

Como no podía ser de otra forma, otros fans de la cantante de Bad Guy publicaban comentarios de apoyo y aplausos a la libertad. “Billie Eilish es preciosa. Por favor, no la hagáis body-shaming, ni a ella ni a nadie. Body-shaming no son noticias ni cotilleos, es doloroso e inaceptable”, decía uno de sus seguidores. Otro escribía con mucha verdad: “Todos los cuerpos deben ser celebrados, no importa la talla o la forma. Aplausos para ella que se siente cómoda en su propia piel. Que le den a los haters”.

PERFEITA! Billie Eilish capturada por paparazzis supostamente caminhando pelas ruas de Los Angeles. pic.twitter.com/NSVnKjMbLF — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) October 12, 2020

La respuesta

Ante esta revuelta online, decidió subir un vídeo de la youtuber Chizi Duru que trataba de impulsar a las personas a dejar de apoyar cuerpos irreales en redes sociales. “No todo el mundo tiene un trasero gigante a sus espaldas, ¿está bien? Los rollitos son normales. Son normales. Los senos se caen... Especialmente después de amamantar. ¡Instagram no es real!”, decía en el post que ya acumula 3 millones de reproducciones.

Además, ¡Eilish tiene tanto que celebrar! La gran protagonista de la noche de los Billboard Music Awards de 2020 junto a Post Malone. La joven de 18 años se alzó con tres estatuillas, la de mejor artistas femenina, artista revelación y mejor álbum.