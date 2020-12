Roxette, U2, Adele, Rihanna y otros que, en el pasado, cerraron noviembre como número uno de la lista

La siempre desapacible última semana de noviembre, que cede paso al último mes del año, ha dado a lo largo de la historia grandes números uno en la lista de LOS40; canciones que nos han hecho entrar en calor, preparándonos para la ya cercana Navidad. Una de esas canciones es Only human, de los Jonas Brothers, que llegó a la primera posición por estas fechas en 2019. El regreso de Nick, Joe y Kevin fue de lo más sonado de la pasada temporada; prueba de ello es que consiguieron el premio al Artista o Grupo del Año en LOS40 Music Awards, en cuya gala actuaron en directo.

Hace cinco años seguía mandando en la lista Adele con Hello, un tremendo baladón que estuvo en total tres semanas en lo alto. Las mismas que Rihanna, quien se mantenía imbatida en 2010 con Only girl (in the world). El girl power también tuvo representación en el número uno de 2005: No, de Shakira.

Si llevamos nuestra Máquina del Tiempo aún más atrás, encontramos que hace veinte años fueron U2 los que se colgaron la medalla de oro con Beautiful day. El tema, que abría su décimo álbum, All that you can’t leave behind, ganó tres premios Grammy, a la Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock de Dúo o Grupo.

A los oyentes más mayores, que crecieron con la música de los noventa, seguramente les traerán buenos recuerdos los dos últimos números uno que recordamos esta semana: el de 1995, que fue para Sergio Dalma y No despertaré, y el de 1990, logrado por Roxette y su preciosa balada It must have been love. La cantante de este dúo sueco era Marie Fredriksson, quien por desgracia falleció hace ahora un año, víctima de un tumor cerebral. ¡Nunca la olvidaremos!