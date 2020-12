Melody publica una impresionante foto en bikini ahora que bajan las temperaturas

El año que viene Melody celebrará los 20 años de El baile del gorila, la canción con la que lo petó en España cuando era tan solo una niña y que sigue sonando en las orquestas y ferias de nuestro país.

Pero queda poco de aquella pequeña de las coletas. Ahora se ha convertido en una jovencita despampanante que comparte los mismos sueños de triunfar haciendo lo que más le gusta, cantar y bailar.

Y si alguien duda de lo mucho que ha crecido, no tiene más que echar un vistazo a la última foto que ha compartido en su Instagram. Aunque en nuestro país están bajando las temperaturas y nos preparamos para recibir al invierno, ella ha optado por recordar sus días de bikini. Y todo hay que decirlo, luce un cuerpazo de infarto. “El mar es perfecto, no importa la estación del año”, aseguraba.

Nuevo single

Tampoco lleva mucha más ropa en el vídeo de su último single, Las cosas del amor. Tenía que haber salido en marzo, pero la pandemia cambió totalmente sus planes. Tenía todo preparado para grabar un vídeo con 30 figurantes, pero la noche antes tuvieron que cancelarlo. ahora, la versión que hemos podido conocer, es totalmente distinta, reducida al mínimo por las medidas de seguridad.

De momento, parece que tiene más éxito en Latinoamérica que en España. “Acabo de sacar mi nuevo single. Y como no puedo viajar a Latinoamérica, pues hacemos las entrevistas por videoconferencia. Hay que salir adelante de alguna manera a pesar de la crisis del coronavirus”, le contaba a Bertín Osborne en su programa.

Una actriz en ciernes

El mismo programa en el que hablé de que no descarta un futuro como actriz. Desveló que fue Carmen Sevilla la que predijo su futuro en este terreno. “Si el día de mañana hacen una película de mi vida, yo quiero que tu hagas de mi persona”, recordó que le dijo la veterana actriz.

“Años más tarde, Paco León me llamó, me contó su proyecto de Arde Madrid y me dijo que quería que hiciese de Carmen Sevilla. Y yo le dije que esto era lo que ella me había dicho en su día”, relató. Aseguró que en la serie no cantaba ninguna de las canciones de Carmen pero que sí pudo hacerlo en una fiesta posterior.