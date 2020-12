Asraf Beno e Isabel Pantoja: Serias dudas sobre su boda tras lo visto en ‘La casa fuerte’

Si la primera crisis de pareja en La casa fuerte fue entre Tom Brusse y Sandra Pica y algunos dudaban que fueran a seguir juntos, ahora han tomado el relevo Isabel Pantoja y Asraf Beno. La pareja entró prometida con una boda entre sus planes para 2021 y ahora, podría no celebrarse.

En los últimos días la relación de la pareja se ha ido deteriorando y el marroquí se ha convertido en uno de los más odiados de la casa por sus continuos enfados y sus palabras poco acertadas hacia su chica, el presentador y la casa en general.

Todo empezó cuando Asraf protagonizó una sonora bronca con Marta Peñate que aseguró que no le gustaba cómo la miraba, que le daba miedo, y que no le gustaba cómo trataba a su chica. Él no entendió que Isa no se posicionase a su lado y le defendiera en todo momento. Claro que Isa estaba más pendiente de su culebrón familiar y el telegrama que le permitía salir para ir a ver a su madre, que de las pataletas de su chico.

Conversación de desahogo

Eso no le ha gustado nada a Asraf que se ha desahogado en varias charlas de confidencias con Rebeca y Cristini. Unas conversaciones en las que ha sido muy duro con su novia y en las que ha planteado qué siente ahora respecto a su compromiso: “Desde que le pedí matrimonio, tengo muchas dudas”.

Y no ha quedado ahí la cosa. Cuando sus compañeras le han instado a que se ponga en su lugar, él no ha dado su brazo a torcer: "No me pidas entenderla más porque me cuesta. Ella tiene cosas que son difíciles de entender".

Palabras que duelen

Y no contento con eso se ha metido con lo que más puede dolerle, su papel como madre. “Yo esto de casarte, tener un hijo y dejarlo ahí abandonado al pobre, no”, decía haciendo referencia a lo que sucede en la relación de Isa con su hijo.

¿Crees que tiene futuro la pareja de Asraf e Isa después de estas palabras de él?



🔄 No

❤️ Síhttps://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte12 pic.twitter.com/0KWpeBeHsn — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 1, 2020

Aunque una de las frases que más se ha criticado en plató es la que hacía referencia a sus reconciliaciones en el cuarto de baño: “Cuando nos enfadamos, me hace la pelota por la noche. Tácticas de mujer”. Una apreciación que ha aumentado las críticas sobre el carácter machista que algunos le adjudican.

No le reconocen

Albert, Marta y Tony forman el núcleo más crítico con Asraf y cuando están juntos no dejan de reírse de él. Desde que pasó a ser un acampado han encontrado el blanco de sus bromas sobre el hecho de que siendo un Mr. Universo les esté fregando la casa. “Le voy a llamar Asraf de Borbón”, aseguraba Marta, “este piensa que el Pantoja es él”.

Tony: "¡Qué honor que un Mister Universo nos friegue la casa"

Albert: "Si él es Mister Universo yo soy Miss Cojon*s" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte12 pic.twitter.com/V9P4sPJlpL — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 1, 2020

Lo cierto es que Asraf cada vez se está ganando más enemigos tanto dentro como fuera de la casa. Sus inseguridades, su egocentrismo y su machaque continuo a Isa no está gustando en muchos ambientes. Incluso su hermano Anuar, habitual en los debates, ha asegurado que no le reconoce y le está costando defenderle en plató.