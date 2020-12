Susanna Griso y su aplaudido zasca a Carolina Herrera: “Algunas mean tanta colonia que deberían embotellarla”

Susanna Griso es una de las presentadoras más correctas de nuestra televisión. La catalana no pierde nunca las formas y siempre trata con respeto a sus invitados. También lo hace hablando sobre las personas que son actualidad, pero, como el resto de mortales, la periodista también tiene un límite.

Este mismo miércoles, 2 de diciembre, Susanna ha querido contestar a unas declaraciones que ha hecho la diseñadora Carolina Herrera en una entrevista para Daily Mail. “Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40”, ha dicho la venezolana de 81 años para el medio. En la entrevista, Herrera no ha dejado indiferente a nadie con sus palabritas: “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener la edad que no tiene o parecerá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle, y de espaldas, parecen muy bonitas con su pelo largo y sus faldas. Pero cuando se dan la vuelta, ¡argh, son viejas!”.

Susanna se ha mostrado muy crítica con estas palabras y ha dado sin tapujos su propia opinión: “La elegancia no está en el pelo ni en el cabello. La elegancia está en tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y procedan de la clase social de la que procedan”.

La presentadora de Antena 3 ha continuado con unas palabras poco comunes en ella: “Yo creo que hay algunas que mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla”. Ante estas declaraciones, sus compañeros y compañeras no han podido evitar reírse. Cuando le han preguntado para quién va ese zasca, Susanna ha contestado sin miedo: “¡A Carolina Herrara!”.

Carmen Lomana, que estaba en directo a través de una videollamada, ha opinado lo siguiente: “Carolina Herrera lleva la misma imagen aburridísima desde hace mucho tiempo. Cuando estaba mucho más mona con su media melena o con lo que le diera la gana”