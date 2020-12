Rafael Amargo, detenido por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal

Rafael Amargo, el popular bailarín y coreógrafo, ha sido detenido en una operación contra una presunta organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Además de Amargo, otras tres personas también han sido detenidas.

Así lo ha informado EFE en un comunicado, donde añade que el operativo continúa abierto. Se están llevando a cabo diversos registros.

El operativo ha estado bajo los mandos de la Policía Judicial del distrito Centro de Madrid. Por ello, el bailarín ha sido trasladado a la comisaria de dicho distrito para prestar declaración. "Todo apunta a que la organización traficaba principalmente con metanfetaminas y pastillas", informa El País.

Su arresto se produce dos días antes del estreno de su espectáculo Yerma, que se basa en la obra de Federico García Lorca. Pero no es todo, pues también llega después de que el granadino ofreciese una entrevista con la revista Semana que no deja indiferente a nadie.

"Algunas veces sufro mucho. Soy una persona que tiene muchos sentimientos. Las penas siempre las lleva uno por dentro, pero nunca tiraré por el mal camino. Yo ni fumo ni bebo, aunque tampoco soy un santo. Está muy revuelto el mundo y yo no sé dónde vamos a acabar y si me gustaría tener otro hijo, porque no...", señalaba en dicha entrevista.

De momento se desconocen más detalles de su arresto y del estreno de esta obra que iba a tener lugar en el Teatro La Latina de Madrid.