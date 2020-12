Hilary Duff comparte su primera foto embarazada de su tercer bebé tres meses después

Después de la tormenta siempre llega la calma, sino que se lo pregunten a Hilary Duff. La actriz tuvo que estar unos días en cuarentena, sin poder ver a sus hijos ni a su pareja, tras haber tenido contacto con un positivo por coronavirus. La celeb compartió con sus seguidores y seguidoras algunos de los momentos que vivió en soledad durante aquellos momentos donde solo le hacía compañía su perrita.

Por suerte, Hilary ya pudo salir de su cuarentena y celebrar Acción de Gracias con su familia. Eso sí, solo con su pareja y sus hijos, ya que las condiciones sanitarias no recomiendan que se junte mucha gente.

Además, la artista ha querido compartir con sus 13 millones de seguidores y seguidoras una foto de septiembre, concretamente del día de su cumpleaños. Hilary ha querido recordar el día que celebró sus 33 años con una foto muy especial donde aparece con una incipiente barriguita de su tercer peque.

La joven ha compartido la imagen para recordar aquel momento en el que su pareja le preparó un cumple muy especial a pesar del confinamiento. En la foto vemos a una radiante Hilary Duff mirando a cámara con una enorme sonrisa. La artista lució un precioso y veraniego vestido de flores que no le puede quedar mejor.

“Mi esposo me hizo posible que mi cumple en cuarentena fuese lo más dulce y especial. Aunque eché mucho de menos a mis amigos y familiares, solo recuerdo estar feliz y bien. El bebé y yo nos vestimos para la celebración”, ha escrito la artista junto a la imagen.

Muchos de sus followers han escrito en el post, deseándole un feliz cumple. Eso sí, no se han fijado en que se trata de una foto de septiembre, concretamente del 3, cuando Hilary cumple realmente años. De este modo, tras varias felicitaciones, la actriz ha tenido que añadir un mensaje que aclarase que este 1 de diciembre no es su cumpleaños: “He recibido muchas felicitaciones, LOL, pero mi cumple fue en septiembre”.

Parece que la artista no compartió esta foto por aquella época porque todavía no quería comunicar que estaba embarazada. De hecho, no fue hasta finales de octubre cuando la joven dio la noticia a todos sus fans.