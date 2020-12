Beatriz Luengo confirma su embarazo y desvela el sexo de su bebé

Beatriz Luengo vive una de sus etapas personales más emocionantes. Y es que la familia formada por la artista, Yotuel y el pequeño D'Angelo de cinco años pronto dará la bienvenida a un nuevo integrante.

Según ha desvelado Beatriz a la revista ¡Hola!, está embarazada de su segundo hijo. En esta ocasión, de su segunda hija, pues ha desvelado también su sexo. ¡Buenísimas noticias para acabar el 2020 con una sonrisa!

Pero eso no es todo, ya que la cantante también ha desvelado que su hija "nacerá a principios de abril" y se llamará "Zoe". "Es el nombre de mi suegra, a la que admiro mucho, y significa 'vida' en griego", explica.

Pero la noticia de su embarazo parece no haber pillado por sorpresa a todos, pues los rumores comenzaron a dispararse después de su actuación en el programa de Tu Cara Me Suena en Estados Unidos. Su tripita se convirtió, sin duda, en el principal foco de atención de sus fans. Eso sí, Beatriz no defraudó en su imitación de Lady Gaga.

Eso sí, algunos de los comentarios que pudieron leerse en las redes sociales no fueron del agrado de la artista, quien no tardó en denunciarlos en su cuenta de Instagram. "Cuando llego a mis redes al día siguiente me encuentro por un lado personas maravillosas que sugieren que estoy embarazada y me felicitan con todo su cariño. Y por otro este tipo de comentarios “que gorda” “que horror de barriga” “¿no la da vergüenza ponerse ese body?” “No sé cómo se atreve a ponerse así”. Yo me quedo perpleja 😳 porque si bien uno se acostumbra a la opinión nunca me había imaginado que tuviese que pedir permiso por mostrar mi cuerpo, sea como sea y atraviese el momento que atraviese", señala.

Sea como sea, la cantante se ha animado a compartir esta bonita noticia con sus fans, quienes ya han inundado las redes sociales de felicitaciones y bonitos mensajes hacia su artista favorita. ¡Enhorabuena, Beatriz y Yotuel!