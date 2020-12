Esta es la canción de los Beatles que llevó a Bruce Springsteen a dedicarse a la música

Con su nuevo disco lo ha vuelto a confirmar, consiguiendo muy buenas críticas por los profesionales y consiguiendo el beneplácito de sus fans. Bruce Springsteen ha demostrado que sigue en plena forma con A letter to you, en la que vuelve a tocar con su querida E Street Band. Sin embargo, no siempre ha sido así. El Boss ha demostrado que el mejor camino para llegar al triunfo es el más lento, ese por el que hay que caminar con paso seguro y no tener prisa para llegar a la cima.

Como a tontos otros artistas contemporáneos, la historia de su interés por la música nació escuchando a los Beatles, contagiado de su forma de componer y de tocar sus canciones, que dieron la vuelta al mundo. Escuchar por primera vez a los Fab Four ha sido un momento clave para muchos artistas, y desde entonces, niños como Bruce Springsteen cogieron la guitarra para imitar a la banda y comenzó su carrera musical.

Springsteen no nació con una guitarra en la mano o tarareando una melodía, y la verdad es que nunca fue el niño con más ritmo hasta que los Beatles le dieron un despertar creativo cuando era adolescente. Fue el momento en el que se alejó de la ruta de los obreros a la que pensaba que estaba destinado. El Boss incluso tuvo la oportunidad de hacer realidad su sueño cuando tocó en vivo con Paul McCartney, sin duda tratando desesperadamente de silenciar al fan adolescente dentro de sí mismo en la búsqueda de la perfección en la interpretación.

Cuando McCartney se unió a Springsteen en Hyde Park en 2012 para realizar una espléndida interpretación de Twist and Shout ante una ruidosa multitud londinense, marcaron un hito en sus propias trayectorias. Compartir el escenario con McCartney probablemente sería suficiente para satisfacer los sueños del Boss, una oportunidad de estar hombro con hombro con uno de los hombres que ayudó a trazar el camino de su vida. Springsteen hizo la revelación a Rolling Stone la que le preguntaron cuál fue la primera vez que una canción cambió su vida. La respuesta fue sencilla para el chico de Nueva Jersey.

Esta es la canción de los Beatles que llevó a Bruce Springsteen dedicarse a la música

La pregunta llevó a Springsteen directamente a un viaje hacia su infancia y lo llevó a recordar vívidamente: "I Wanna Hold Your Hand salió en la radio en 1964, eso cambió mi vida porque cogí una guitarra y me puse a tocar", aseguró el músico. "Vi a Elvis en la televisión con 9 años pero era un poco joven, traté de tocar la guitarra pero no funcionó, la guardé", recordó Springsteen.

También eligió I Wanna Hold Your Hand cuando apareció en los discos Desert Island de la BBC en 2016: "Esta fue una canción que cambió el curso de mi vida", señaló con orgullo. "Era un disco que sonaba muy estridente cuando salió de la radio. Realmente fue la canción que me inspiró a tocar rock and roll, empezar en una pequeña banda y empezar a hacer pequeños conciertos por la ciudad. Fue un cambio de vida", dice el músico.