Joe Manganiello cambia su mohawk azul por otro ‘peinado’ igual de radical

Joe Manganiello lleva poco más de un mes sorprendiéndonos con sus cambios estilísticos. A principios de noviembre nos sorprendió con uno de los pelos más radicales que había lucido hasta ahora. Ya se había rapado parcialmente la cabeza para encarnar a Deathstroke en La liga de la justicia. Pero, decidió dar un paso más.

Durante las últimas semanas le hemos visto con un peinado a lo mohicano de un azul eléctrico que no pasaba desapercibido. Así le hemos visto celebrar Acción de gracias, o ir de picnic con la familia. Y que conste que su mujer, Sofía Vergara, ha posado a su lado y no con mala cara.

Ahora, ha ido más allá y ha seguido con los cambios. Ha desaparecido el azul, y eso algunos podrían decir que no es mala idea, pero es que con el color ha desaparecido el pelo también, del todo. Se ha afeitado la cabeza y ha compartido el resultado. Ella, todavía no ha compartido ninguna imagen.

Parecidos razonables

Pero él sí. “Bubbles y yo acabamos de abrir nuestro concierto para The Smashing Pumpkins anoche en el Tonight Show ...”, escribía junto a la imagen y haciendo referencia a su parecido al look de Billy Corgan caracterizado por el afeitado total.

Hay que reconocer que no le queda nada mal y le da un aire bastante interesante. Lo que no sabemos es qué opina la actriz del nuevo cambio de su marido, aunque por lo que dijo él hace unos días, no debe molestarle mucho.

Nuevo proyecto

“Ella se casó con un actor, así que tenía que pensar que lo raro saldría en algún momento”, explicaba en una entrevista con Entertainment Tonight. “En general, todo lo que hago que parece prudente tiene que ver con algún tipo de papel. Esta fue una de las raras ocasiones en las que tuve un par de semanas para hacer algo con mi cabello que quería hacer”, añadió, dejando claro que su mohicano no era por exigencia de ningún guion sino por interés propio.

Pero se acabó el expresarse a través del pelo porque han vuelto los guiones que marcan su estilismo. "Tenía mi cabello en un mohicano blanco para un papel y me estoy preparando para afeitarlo completamente para otro papel. Así que tenía un lapso de dos o tres semanas en el que podía hacer lo que quisiera”, aseguró en aquella entrevista.

Y está claro que ese nuevo proyecto ya se ha puesto en marcha.