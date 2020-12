BLACKPINK resuelve el misterio detrás de ‘THE INVITATION’

Las chicas de BLACKPINK tienen la capacidad de revolucionar las redes sociales con cualquier noticia. Hace unos días lanzaron un vídeo de lo más misterioso con el que dejaron a todos sus fans confusos y nerviosos. Pues bien, parece que ya tenemos la solución a dicho misterio.

THE INVITATION no es otra cosa que la entrada para THE SHOW, el concierto virtual que las artistas de K-Pop el próximo 27 de diciembre a las 6 de la mañana en horario español. "El simple hecho de divertirme con los BLINKS en el escenario me emociona", señala Lisa.

Para acceder al concierto debes visitar el perfil de Youtube de la banda y hacer click en el botón "Unirme". Este te redireccionará a la página para comprar la membresía y, por tanto, el acceso al concierto. Si tienes alguna duda, atiende al siguiente vídeo:

THE SHOW estará protagonizado por THE ALBUM, el último disco que la girlband de K-Pop ha lanzado y que contiene sus colaboraciones con Selena Gomez y Cardi B. ¿Se unirán también a la fiesta en directo? Tendremos que esperar para saberlo.

Sea como sea, las chicas de BLACKPINK se han propuesto acabar el 2020 repartiendo sonrisas e ilusiones entre sus seguidores. Y es que aseguran que para intentar olvidar los momentos tan oscuros que hemos vivido durante el año, se encargarán de ofrecernos un espectáculo inolvidable.

Y tú, ¿te lo vas a perder?