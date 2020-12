David Bisbal y Carrie Underwood estrenan ‘Tears Of Gold’: ¡mira el vídeo!

Para David Bisbal no existen retos, y prueba de ello es la colaboración que acaba de estrenar junto a Carrie Underwood. Se trata de Tears Of Gold, una unión especial en la que el almeriense ha decidido atreverse con el inglés y la estadounidense, con el español.

Lo cierto es que la noticia de esta colaboración nos pilló por sorpresa a todos. Nunca habíamos imaginado que este 2020 nos iba a regalar una canción de Bisbal con una cantante de country estadounidense, pero la música es capaz de cualquier cosa.

Ahora, Tears Of Gold ha visto la luz, y lo ha hecho para regalarnos una canción de ritmos pop con un significado de lo más emotivo. Habla de esa relación que sufre por culpa de la distancia, y que refleja a la perfección lo que millones de personas han vivido en plena pandemia.

Pero esta canción no ha llegado sola, sino acompañada de un videoclip protagonizado por ambos artistas y, por supuesto, por los tonos dorados. ¿Imaginas una lluvia de purpurina de oro? Pues en el mundo que Bisbal y Underwood nos traen es posible. ¡Una fantasía! “El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutéis la mezcla de country y pop de Tears of Gold tanto como nosotros", declara David.

Tears Of Gold formará parte de la reedición de En Tus Planes, el álbum más reciente de nuestro protagonista, que verá la luz el 11 de diciembre. Eso sí, no es la primera vez que David se une a una estrella de la música en Estados Unidos para lanzar un proyecto. ¿O acaso has olvidado ya el Te Miro a Ti con Miley Cyrus?

El de Almería es uno de los nominados a LOS40 Music Awards de este año. Además, forma parte del cartel de actuaciones de nuestra cita musical del año, así que estamos más que listos para disfrutar de sus canciones al otro lado de la pantalla.