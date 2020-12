El error en directo de Jorge Javier Vázquez sobre LOS40 Music Awards que llena de risas las redes sociales

Todos estamos nerviosos por la llegada de LOS40 Music Awards 2020. ¡Hasta el propio Jorge Javier Vázquez! Y para prueba, las palabras que pronunció durante gala de La Casa Fuerte del pasado 3 de diciembre.

El presentador se disponía a anunciar a los espectadores lo que les esperaba este sábado 5 de diciembre a partir de las 21:00 horas en Divinity. Pero un traspié con la pronunciación de los nombres de dos de nuestras actuaciones confirmadas hizo que las redes se inundasen de risas.

Dua Lupa y Cristian Tangana. En Los 40 Music Awards by Jorge Javier. #LaCasaFuerte13 pic.twitter.com/zp5IfHXWVI — SEGUI (@gh_seguidor) December 3, 2020

"Este sábado tenéis una cita con los premios más importantes de la música en España: LOS40 Music Awards. Además de conocer a los premiados de cada categoría, podréis disfrutar de las actuaciones de los mejores artistas del momento. Desde Dua Lupa... Dua Lipa, Dua Lipa... hasta Cristian Tangana, ¿verdad? No me pongáis solo la C. Ah, ¿es C. Tangana? Es Cristian Tangana, ¿verdad? Vale, vale", dijo Jorge ante la pantalla entre risas.

Como era de esperar, esto generó un auténtico aluvión de risas en las redes sociales. Algunos, incluso, comenzaron a confundirse.

En LOS40 nos hemos encargado de desmentir que Dua Lupa y Cristian Tangana vayan a estar presentes en nuestros premios. Aunque quizás ambos artistas tomen ideas para el nombre de sus "álter ego". ¡Con cariño, Jorge!

Desde LOS40 queremos desmentir que Dua Lupa y Cristian Tangana se incorporen como artistas confirmados de última hora a #LOS40MusicAwards 2020

Sentimos la decepción que pueda causar a lxs fans de ambxs artistas 😂😂😂 pic.twitter.com/6O4S7JLioI — LOS40 (@Los40) December 4, 2020

Sea como sea, este sábado tienes una cita con LOS40 Music Awards. A partir de las 20:00 horas, tus artistas te esperarán en el Preshow gracias a Amazon Music y a través de LOS40.com, nuestra app y nuestro canal oficial de Youtube. Una horas más tarde, a las 21:00, la gala dará comienzo a través de los canales mencionados anteriormente y de Divinity.

Y tú, ¿has reunido todas las ganas del mundo para disfrutar de la fiesta musical más esperada del año?