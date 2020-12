Escucha la versión de Billie Eilish en directo de ‘Something’, The Beatles

Billie Eilish está en el punto álgido de su carrera, y con tantos proyectos en marcha, es inevitable hablar de ella. Esta vez nos ha sorprendido con una versión en directo de un clásico, Something, de The Beatles en una entrevista a la emisora de radio SiriusXM's Alt Nation. Nada se le resiste. Todo lo hace suyo.

Y es que esta canción tiene un lugar especial en su corazón, así lo explicaba en Apple Music: “Recuerdo escuchar esta canción cuando estaba enamorada. Esta canción, una vez más, me llegó. No sé. Creo que es una canción que está muy bien puesta. La letra dice algo que apenas puedo escuchar, pero siento que hay muchas personas diciendo algo similar y creo que solo los Beatles saben exactamente lo que dice. También todo el mundo sabe que los Beatles fueron, probablemente, la mayor fuente de música que escuchaba de pequeña”.

Además, nos deleitó con sus propios acústicos de Therefore I Am y Everything I Wanted en compañía de su hermano y mejor amigo Finneas O’Connell.

.@billieeilish and @finneas gave us an update on what to expect from the next album. 👀 Hear their interview and an exclusive performance featuring a cover of @thebeatles airing today, 12/3 at 8pm ET on @altnation: https://t.co/EursrWPL44 pic.twitter.com/LmoJjPuqIM — SiriusXM (@SIRIUSXM) December 3, 2020

Juntos han charlado de lo que será su próximo álbum, el siguiente después de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? del que ya hace más de un año. “Todo sobre cada canción es diferente, pero de alguna forma todas coherentes entre sí”, decía Eilish que asegura, trataron de hacer lo mismo con el álbum anterior. “Realmente queremos que tenga sentido, no que sea una repetición y un clon del resto de canciones”, continuaba explicando la protagonista.

También le dedicaron un espacio a hablar de su experiencia como una chica joven creciendo en la industria, un tema que ya habló en la entrevista anual de Vanity Fair. “Yo fui joven, soy joven ahora y es demasiado. Es especialmente demasiado para un cerebro que no está desarrollado aún. Especialmente con Internet que no tiene cuidado de ese cerebro no desarrollado”, decía ella. A lo que Finneas interviene bromeando que si “debería ser ese el nombre del segundo álbum: The Undeveloped Brain”, terminando los dos entre risas.