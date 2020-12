The Weeknd, Rosalía, Natalia Lacunza y Shawn Mendes inauguran diciembre con sus nuevas canciones

¿Escuchas eso? Sí, son los cascabeles de los villancicos que ya empiezan a inundar las playlists de todas las plataformas digitales. Pero eso no significa que dejes de escuchar las nuevas canciones que traen tus artistas favoritos.

Noviembre lo despedimos con lo nuevo de Bad Bunny, Rosalía, Lola Índigo y Miley Cyrus, entre otros. Pero el comienzo de diciembre tampoco se queda atrás. Ahora son The Weeknd con Rosalía, Natalia Lacunza y Shawn Mendes algunos de los que se han animado a estrenar el mes de la Navidad con sus nuevos proyectos.

Viernes 4 de diciembre

The Weeknd, Rosalía - Blinding Lights (Remix). Ésta ha sido, sin duda, una de las mayores sorpresas de la semana. Nos han dejado sin palabrascon una combinación en inglés y español que mantiene la esencia natural de este exitoso hit internacional. Rosalía, por supuesto, aporta el punto de flamenco que tanto le caracteriza. Pero no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip que permite ver muchas imágenes de este nuevo tándem musical en acción.

Natalia Lacunza - Nuestro Nombre. La cantante ha estrenado la canción que presentará el 5 de diciembre en exclusiva en el Preshow de LOS40 Music Awards con Amazon Music. Con unos sonidos pop y toques del synth-pop, Natalia habla de una ruptura amorosa con la que muchos se sienten identificados.

Shawn Mendes - Teach Me How To Love. Ya está aquí Wonder, el nuevo disco del canadiense. Un disco que, por cierto, viene con un repertorio musical de lo más variopinto. En el caso de Teach Me How To Love, se atreve con una fusión de pop y toques disco que convierte su escucha en una experiencia de lo más hipnotizante. ¡No te podrás separar de ella!

Piso 21, Maluma - Más De La Una. Leyendo los nombres de los intérpretes de esta canción, no podemos esperar otra cosa que sonidos pegadizos y un estribillo que difícilmente conseguirás sacar de tu mente. Y así es. Más De La Una llega para convertirse en tu nuevo vicio. Un vicio de ritmos urbanos pero con un sonido más mid-tempo que el resto de canciones latinas que estamos acostumbrados a escuchar.

Manuel Carrasco - Los Primeros Días (Acústico). El onubense publicará el próximo 11 de diciembre un EP de temas acústicos de su álbum La Cruz del Mapa. Ese día verá la luz la toma 1, grabada en Abbey Road. Para calentar motores, ha compartido la nueva versión de Los Primeros Días, y, como es de costumbre, la emoción y la peculiar voz del cantante la convierten en una canción muy especial.

TINI - Te Olvidaré. Otra que se ha propuesto llenar nuestras playlists con su nuevo tema es la argentina TINI, que esta vez apuesta por una balada capaz de emocionar a cualquiera que la escuche. Habla de una ruptura amorosa que supone el distanciamiento con esa persona a la que alguna vez has amado.

Julia Medina, Cepeda - No Hablan Más De Ti. Otros que han apostado por una balada son estos dos extriunfitos. Ambos han decidido unir su voces para regalarnos una nueva versión de esta bonita canción de Julia. Sin duda, un tándem perfecto que nos demuestra que sus voces han nacido para ser escuchadas por otros.

David Bisbal, Carrie Underwood - Tears Of Gold. Para el almeriense no hay retos imposibles, y eso lo ha demostrado con esta nueva colaboración. Se ha aliado a la artista estadounidense de country, Carrie Underwood, para regalarnos una canción de ritmos pop y una potencia melódica indescriptible. ¡Imposible no emocionarse!

Estopa, Amaral - Despertar. Los hermanos Muñoz tenían una canción que siempre les recordaba a sus amigos y compañeros Amaral. Y al fin la pudieron hacer realidad con sus voces. Estos referentes de la música en español se unen en un tema con una fusión clara de los estilos de ambos artistas. Una balada emotiva perfecta para escuchar en cualquier momento.

Jaime Lorente, Natos y Waor, DEVA - Romance. Después de estrenarse en la música con sus temas Corazón y Acércate, el actor se ha atrevido con un nuevo proyecto con el que presenta la nueva serie que protagoniza: El Cid. Esta vez se alía con los raperos Natos y Waor y con DEVA con el objetivo de conectar al mítico personaje con la época actual. Y lo hace con unos ritmos urbanos y estilo contemporáneo.