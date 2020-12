Wonder, el romántico disco de Shawn Mendes ya está fuera

Shawn Mendes, el canadiense más dulce de la industria musical ha sacado nuevo álbum. Ya venía preparándonos para este proyecto del que contaba a Capital FM que “Camila estuvo conmigo mucho tiempo mientras hacía el álbum, pero escuchaba todo desde el borrador, así que siempre me animaba todo el tiempo. Todo el disco va sobre ella". Y no hacía falta que lo jurara.

En canciones como 24 Hours o Always been you se puede ver perfectamente su faceta más romántica. Con frases como “I swear that you’ve been sent to sent me / You’re the only one that my heart keeps coming back to” o “We could dance, you could throw the flowers / It's a little soon / But I want to come home to you” parece que es San Valentín cada vez que das al play.

Después de estar unos meses desaparecido, este álbum llega como agua bendita a sus fans los cuales lo describen como una evolución evidente del artista, que florece al terminar este año tan peculiar. Sin duda, el confinamiento al lado de Camila Cabello ha influenciado radicalmente en el resultado.

Y aunque el amor sea la temática principal, enseña diferentes versiones de este. En Piece Of You le da una voz más sensual y un ritmo más cañero, mientras que 305 es una canción muy flower power que enmascara una letra de lo más profunda. Este conjunto de 14 canciones es para sentarse a escuchar y descubrir cada rincón que el artista ha querido darle. Notarás enseguida que el piano y la guitarra han sido dos instrumentos clave en Wonder, algo que lo hace ‘muy Shawn Mendes’.

Tras el lanzamiento se ha hecho trending topic #WonderOutNow, el hashtag bajo el que sus fieles seguidores han dejado opiniones como estas: “Ni siquiera sé cómo describir todo lo que sentí al escuchar todo el álbum, cada canción, melodía me llevaban a otra parte (@mey1096)” o “Wonder es tan superior, pudimos ver un shawn diferente, nos abrió su corazón y nos mostró la parte más feliz de él, los ritmos son distintos pero te hacen amarlos, los vocals, dios son tan buenos, los lyric, las letras (@littlevelasc)”.