Shawn Mendes comparte el making off de ‘Teach Me How To Love’ antes de su lanzamiento

¡Vaya final de año 2020 estamos teniendo! Con tantísimos nuevos (y buenos) discos de los mejores artistas internacionales de la industria musical ya fuera parece que estos meses compensan a los anteriores. Al carro se suma Shawn Mendes con su próximo proyecto llamado Wonder del que ya nos ha dejado caer adelantos tan potentes como su colaboración con Justin Bieber, Monster, y Wonder, el single con el que comparte título.

El artista ha compartido hoy en su cuenta oficial de Instagram un IGTV en el que enseña escenas inéditas del proceso de creación del tema Teach Me How To Love que, por lo que parece, escucharemos al completo el mismo día que sale el disco. “Teach Me How To Love fue la primerísima canción que hicimos en el estudio con Tom y Nate en Nueva York”, empieza diciendo en el vídeo.

“Es una de mis canciones favoritas del álbum”, añade y sigue diciendo que “no suena igual que al resto, pero eso es lo que hace que se sienta tan bien”. “Creo que capta muy bien el estado de ánimo que teníamos el primer día que grabamos”, dice mientras se ve cómo brindan con cervezas él y su equipo. Unas escenas preciosas que nos hacen acercarnos más a lo que el canadiense nos tiene preparados.

Wonder

Parece ayer cuando el cantante nos anunciaba su nuevo proyecto musical en la web oficial así hace unos meses: "Os he echado mucho de menos a todos. Se que ha sido un año realmente terrorífico así que os quiero enviar toneladas de amor para todos. Escribí un disco. Se llama Wonder. Lo siento como si fuera un pedazo de mí que he plasmado en el papel y lo he grabado dentro de una canción. Intenté ser más real y honesto que nunca. Es mi mundo y un viaje y un sueño y un álbum que he querido hacer durante mucho tiempo".

"Estoy absolutamente enamorado de él. Gracias por seguir a mi lado durante tantos años. Os quiero mucho. Esta es la introducción al álbum que llegará el 4 de diciembre y el primer single Wonder que sale este viernes. Espero que podáis escucharlo de principio a fin". Ahora, ya solo queda la recta final para escucharlo.