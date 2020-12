Así fue la actuación de ELE, cantando ‘Volverán esos momentos’ y ‘Mi granito de arena’ en LOS40 Music Awards

ELE es la artista detrás de Volverán esos momentos y Mi granito de arena, dos canciones que seguro que has escuchado en los emotivos anuncios de Bankinter, y que este sábado volvió a sobrecogernos sobre el escenario de LOS40 Music Awards 2020.

Los presentadores María Gómez y Óscar Martínez daban paso a ELE, la cantante y compositora que se encaramaba al piano para volver a sacudirnos el corazón con las primeras notas de sus composicones. Ella, con una gran capacidad vocal e interpretativa, fue una de las grandes sorpresas de la gala demostrando que las canciones pueden trascenderlo todo.

En una noche en que reivindicamos la palabra “Juntos”, no podía faltar una canción que nos habla justamente de eso: de arrimar el hombro para construir un mundo mejor. Porque si algo nos ha enseñado 2020 es que todos somos importantes.

Ese es precisamente el mensaje de los anuncios de Bankinter, que acaban de ganar el Premio Ondas de publicidad en radio. Y en esos anuncios nacen estas canciones, que vienen a decirnos todos merecemos salir en los billetes.

Un momento de la actuación de ELE, durante LOS40 Music Awards 2020. / LOS40

Porque "los billetes son un símbolo para los países, están llenos de políticos y reinas, pero también de edificios y naturaleza, todo tiene relación con los símbolos de una nación. Pero en este proyecto enseñamos gente común trabajadora, que es una gran idea, porque la gente común trabajadora es la columna vertebral de una nación”.

Sobre cómo surgió la colaboración de ELE y Bankinter

"La colaboración con Ele surgió después de una noche en el Circo Price", cuentan los responsables de Sioux, la agencia que está detrás de los spots. "Íbamos con la idea de ir a un concierto que nos había recomendado nuestro amigo Santiago Alcanda, no la conocíamos a ella, fue una experiencia inolvidable", explican.

"ELE tiene la capacidad de elevarte mucho, es muy poderosa, ¡muy emocionante! Así que cuando nos pusimos a pensar en alguien para cantar la melodía que habíamos hecho para Bankinter, Ele fue la persona que nos vino a la cabeza... teníamos que llegar lejos con la música y sabíamos que ella nos ayudaría".

Conoce más sobre ELE

ELE, a.k.a. Elena, es una de esas artistas que consigue emocionar con las canciones, ya sean propias o ajenas. Puede crear composiciones únicas, pero también versionar temas de otros artistas revitalizándolos y llevándolos a un terreno mucho más propio e íntimo.

La cantante y compsitora ELE, en LOS40 Music Awards 2020. / LOS40

En enero de 2020, pocos días antes del arrollador éxito conseguido en el Festival Inverfest, Circo Price, llegó una increíble versión de I follow rivers, el éxito de Lykke Li. Esta canción y otros temas míticos de sus consagrados trabajos: Summer Rain (2014), Last Time (2018) o What Night hides (2018) se colaron en los corazones del público congregado en estas especiales noches de fin de gira. El colofón a una larguísima tournée con What Night Hides, disco grabado en el mítico estudio 2 de Abbey Road en Londres y de nuevo con Pablo Cebrián a la producción.

En cada región y ciudad, ELE y su banda han dejado públicos fascinados y nuevos amigos. El tema Let's share, que grabó en gira, fue el regalo que Elena dedicó a sus seguidores, amigos… Un detalle de esa complicidad que comparte con los suyos.