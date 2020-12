David Otero y Taburete han sido los protagonistas de una de las actuaciones de la noche en LOS40 Music Awards 2020. El solista y la banda de Madrid se han subido al escenario de LOS40 para interpretar Una foto en blanco y negro, uno de los grandes éxitos de El Canto del Loco que se grabó en una grabadora de cinta en los años noventa y que ahora, en 2020 Otero ha querido, con mucho éxito, dar una nueva vida.

Otero y los chicos de Taburete —después de que Manuel Carrasco y Lara Álvarez les diesen paso— conquistaron en la noche del sábado al público de la gala con una actuación en la que, pese al tono sobrio de la vestimenta de todos los componentes del 'show', consiguió enamorar a quienes la escucharon, pues lo oscuro de la ropa no se reflejó en sus voces, que con dulzura cantaron eso "Quiero volverte a ver" para acabar emocionando a todos.

Una foto en blanco y negro ha sido este 2020 dos veces número 1 de la lista de LOS40, la primera el 4 de abril y la segunda el 11 de julio y en estos momentos en YouTube acumula 8 millones de reproducciones desde que el pasado 24 de enero David Otero la colgase en su cuenta acompañada de un mensaje muy personal: "Willy y yo nos conocemos desde hace años, hemos coincidido en muchos eventos y conectamos muy bien. Quedamos para merendar, cogimos la guitarra y salió solo, Willy se veía en ese tema desde el principio y su voz encajaba a la perfección. El resto del grupo vino a la grabación, a mí me apetecía que la banda se involucrase, me recuerdan mucho a nosotros. La colaboración fue muy natural y muy fácil, salió con muy pocas tomas. Lo he disfrutado muchísimo".

Además, en el mismo post Otero reconoció que pese a no haber entrado en la discografía de El Canto del Loco hasta el tercer disco del grupo, con Una foto en blanco y negro el álbum Estados de Ánimo (2003) vendió más de 245.000 copias. "Es uno de los temas de los que me siento más orgulloso sin ser un single potente la gente lo convirtió en uno de los himnos del grupo", desvelaba Otero a principios de este 2020.

Otras actuaciones en LOS40 Music Awards

La noche estuvo repleta de actuaciones en LOS40 Music Awards, y además de Otero y Taburete también se subieron al escenarios artistas como Pablo Alborán con Si hubieras querido, Camilo con Favorito, Nil Moliner y Dani Fernández con Soldadito de Hierro y C.Tangana, La Húngara y Niño de Elche con Tu me dejaste de querer, entre otras. ¡Y fueron todas a cuál mejor!