Lola Índigo da pistas de su colaboración con Sebastián Yatra en el PRESHOW de LOS40 Music Awards

Lola Índigo tiene algo especial que nos mantiene a todos enganchados a sus movimientos y canciones. ¡No se le escapa un hit! Sin ir más lejos, su tema con Belén Aguilera, La Tirita, ha triunfado en las redes sociales. En Youtube ha superado el medio millón de reproducciones.

Sea como sea, no podíamos no invitarla a nuestros premios. Además de estar nominada a Videoclip del Año, la cantante fue una de las actuaciones confirmadas. ¡Y menuda actuación! Nos ha quitado el aliento con cada uno de sus pasos. Pero no solo eso, ya que también pasó por el PRESHOW de LOS40 Music Awards gracias a Amazon Music.

Allí le esperaba Cris Regatero, que no se pierde ni un detalle de los perfiles de la granadina en redes sociales. Es por ello por lo que ha querido conocer más acerca del mensaje indirecto que dedicó a todas aquellas personas que no son de su agrado -por decirlo de alguna forma-.

la vida es como una caja de gilipollas, nunca sabes cual te va a tocar — lola indigo (@lolaindigomusic) November 11, 2020

Como mencionamos en líneas anteriores, Lola ha apostado por un nuevo estilo en su última colaboración. Aunque parece que no será la única que ha rondado por su cabeza últimamente. Sebastián Yatra es el nombre del artista que parece que pronto se sumará a la discografía de la artista.

"Pues sí. La verdad que yo tengo muchas ganas pero sobre todo de experiemtnar, porque como que Sebas está súper abierto también a coger de mi raíz. Entonces eso es súper guay", desvela la granadina.

De momento se desconocen más detalles al respecto, pero ya estamos cruzando los dedos para que lo escuchemos antes de lo que imaginamos. ¿Cómo titularías la colaboración entre Lola Índigo y Sebastián Yatra?

