Beret canta una versión de ‘Si por mi fuera’ muy diferente en el PRESHOW de LOS40 Music Awards

Este sábado, 5 de diciembre, ha tenido lugar LOS40 Music Awards 2020, la fiesta musical más importante de nuestro país. Por su escenario han pasado algunos de los artistas más importantes del momento: desde C. Tangana hasta David Bisbal, pasando por Lola Índigo.

Pero antes de todas estas actuaciones, algunos de los protagonistas pasaron por el PRESHOW de LOS40 Music Awards que preparamos junto a Amazon Music. Uno de ellos fue Beret, uno de los nominados de la noche. El sevillano se paró a charlar junto a nuestro Félix Castillo, quein se coló en su camerino. Este es un extracto de su entrevista, que forma parte del programa completo de una hora que puedes ver aquí.

El DJ quiso saber con cuál de todos los artistas con los que ha colaborado este año (entre los que se encuentra Lola Índigo o Pablo Alborán, también nominados a los premios) se lo ha pasado mejor.

“Realmente me lo he pasado bien con todos, pero me acuerdo que no podía parar de reírme grabando Sueño junto a Pablo Alborán”, ha contestado el rapero.

Beret canta en el Preshow Si por mi fuera

Por supuesto, Beret también ha tenido que hacer uno reto. Félix le ha propuesto que cante uno de sus mayores éxitos, Si por mi fuera, de una manera totalmente nueva: como si estuviese constipado.

Tapándose la nariz, el joven se ha puesto a cantar delante de las cámaras el hit. Y, ojo, que no suena nada mal. ¡Mira el vídeo completo y disfruta del momento!