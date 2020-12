40 años sin John Lennon: “Para mí fue como si hubiera perdido a un hermano”, Joaquín Luqui

Cuatro décadas ya de aquella noche funesta en la que los teletipos avanzaban un ‘Urgente’ de tan solo seis palabras: ‘Un desconocido dispara contra John Lennon'. Poco a poco, se fue ampliando la noticia que conmocionó al mundo entero. A Joaquín Luqui le despertó la llamada de su compañero de Los 40 Principales, además de gran amigo, Juan de Dios (posterior jefe de prensa de la Cadena SER): “Intenté darle la noticia de la forma más suave. Le pasamos a la antena y, aún estupefacto, pudo empezar a articular las primeras palabras, pidiendo antes de nada, tal como era él, que rezáramos por John y por su presunto asesino.

Admirador devoto e incondicional de los Beatles (de ahí su libro Los Beatles que amo, de 1977), esa noche trágica Luqui se mantuvo presente en las ondas, intercambiando recuerdos con los oyentes, que incluso le daban el pésame... "era el miembro más importante y cercano que teníamos de la familia beatle" recuerda su amigo. Ese día, también vimos a Joaquín Luqui en el telediario de las nueve de TVE, en una entrevista grabada en los estudios de LOS40, hablando de la figura de Lennon.

Joaquín Luqui: “Para mí fue como si hubiera perdido a un hermano”

Luquí decía que la desaparición de John “fue física, que no real”. Murió la persona y nació el mito, y desde aquel 8 de Diciembre de 1980, no pasó un solo aniversario sin que la estrella de LOS40 no lo recordara. Recuperamos algunos fragmentos del emotivo homenaje que le rindió el 8 de Diciembre de 2002, en el programa de 40 TV ‘Década 40’:

“En la mañana, en la madrugada del 9 de diciembre de 1980, nos enteramos de la terrible noticia. Unas horas antes, el 8 de Diciembre, en Nueva York, Mark David Chapman había disparado y había asesinado a John Lennon. Para mí fue como si hubiera perdido a un hermano, para todo el mundo musical, social... para todo el mundo fue una noticia absolutamente terrible. Porque John Lennon, los Beatles, han sido, eran, el grupo mas importante, el gran fenómeno a escala de comunicación, y la muerte de John nos dejó a todos absolutamente aplanados. Pero su obra continúa y seguimos recordando a John que tuvo una infancia tormentosa: no quería saber nada de su padre, su madre murió cuando era muy niño. Quería ser héroe, quería ser ídolo, era rebelde, era sobre todo un gran artista era un tímido con una capacidad enorme para comunicar. Era también un héroe de la clase media, sí, pero sobre todo de la clase trabajadora”.

Un rebelde que quería ser amado y respetado

Y de la relación con España de ese “héroe de la clase trabajadora”, Joaquín Luqui contaba algunas anécdotas en sus memorias póstumas ‘3, 2 o 1… Tú y yo lo sabíamos’. Por ejemplo, que “John filmó en Almería Cómo gané la guerra”, la película bélica de 1967 dirigida por Richard Lester. También explica que “pasó por Madrid exclusivamente para que le cortara el pelo el peluquero de Guirado, el mismo que se lo cortaba a El Cordobés. Era la época en que John arremetía contra Paul en su entrevista ‘Lennon remembers’”, en referencia al libro del co-fundador de la revista Rolling Stone, Jann Wenner. También recordaba Luqui que “en noviembre de 1971 se expusieron en Madrid los dibujos de John de marcado aire erótico, o más bien pornográfico, como algunas mentes demasiado puritanas calificaron las litografías. El precio medio era de 25.000 pesetas, que también escandalizó”.

John Lennon, en 1964. / Unknown/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

En el tributo a su ídolo de 2002, Joaquín rememoraba los comienzos de los Beatles y lo que el propio John decía sobre sí mismo:

“John Lennon. Fue asesinado el 8 de Diciembre de 1980. Su obra continúa, y el recuerdo de la muerte de George y el recuerdo de otros acontecimientos, hace que los Beatles siguen estando vivísimos en este siglo XXI. Y qué bueno también recordar aquel año 1956 en que se conocieron por vez primera John y Paul, allí en el instituto en Liverpool, y así empezó esa carrera juntos Lennon-McCartney y así empezaron los Beatles y ahí siguen. Pero también queremos recordar no solo lo que John decía de él, también lo que han dicho otros muchos artistas sobre John. Vamos a empezar porque son palabras textuales que dijeron todas estas personas, empezando por el propio John que decía "yo siempre fui un rebelde, aunque por otro lado quería ser amado y respetado y no ser un bocazas, lunático, poeta y músico, pero yo no puedo ser lo que no soy".

Frank Sinatra: “Lennon fue el hombre con más talento y estaba por encima de todos”

Decía Luqui que, en los meses posteriores al asesinato de Lennon, se desencadenó una ‘beatlemanía’ de tal calibre, que en 1981 se vendieron más discos de los Beatles que durante toda la carrera del grupo. A lo largo de estos 40 años, las principales estrellas de la música internacional han alimentado esa pasión manifestando alabanzas sobre la figura de Lennon, sobre su trascendencia o la importancia de su legado. Sin ir más lejos, Bono dijo en una ocasión que Imagine había sido "la razón" de su carrera. Luqui recopilaba las opiniones de Bob Dylan, Chuck Berry, Frank Sinatra o Mick Jagger.

“Y hay otros artistas como Bob Dylan que, además de decir que América debía una estatua a los Beatles, también dijo ‘John y los Beatles hicieron cosas que nadie había hecho, sus cuerdas eran impresionantes y sus melodías eran todas válidas’. Otro gran artista del rock and roll, ídolo de los Beatles, dijo de los Beatles, Chuck Berry: ‘Sentí que perdía con la muerte de John una parte de mí cuando él murió’. Y Frank Sinatra, la gran voz de la música popular del siglo XX, dijo ‘Lennon fue el hombre con más talento y estaba por encima de todos. Era un alma generosa". Mick Jagger, 'morritos' Jagger, de los Rolling Stone decía de John ‘nosotros nunca fuimos grandes colegas, pero siempre fuimos amigos’".

Paul McCartney no lo ha superado

A día de hoy, Paul McCartney no ha podido superar la muerte de su amigo. En una reciente entrevista para el New York Times, coincidiendo con el que hubiera sido el 80º cumpleaños de John (el pasado 9 de Octubre), reflexionaba: “Repito el escenario en mi cabeza... realmente no puedo pensar en eso. Es como una implosión. Como cualquier duelo, la única salida es recordar lo bien que estuve con John. Porque no puedo superar el acto sin sentido. No puedo pensar en eso". George Harrison, fallecido 21 años después que Lennon de un tumor, contó en alguna ocasión que para él fue un shock “difícil de aceptar o de creer” y que la última vez que le vio fue en su casa de Nueva York, en el edificio Dakota.

John Lennon(1940 - 1980), en una foto casera tomada en Berkshire en julio de 1971. / Michael Putland/Getty Images

Joaquín Luqui rememoraba la opinión que McCartney y Harrison tenían de Lennon.

“Lo que opinaban sus compañeros, por ejemplo George Harrison, muerto el 29 de Noviembre del año pasado (2001) decía de John "después de todo lo que pasamos juntos, sentía y todavía siento un gran amor y respeto por él". Y su mejor amigo, por encima de todo, su mejor amigo Paul decía de John: ‘él hacía enemigos, pero era fantástico, era un hombre acalorado que se preocupaba mucho y con el disco Give peace a chance ayudó a parar la Guerra de Vietnam’”.

Por su parte, Ringo Starr ha rememorado en numerosas ocasiones la gran tristeza que le produjo la muerte de John. Cuando recibió la noticia, estaba en Bahamas: “Cogimos un vuelo a Nueva York, no sabía qué hacer. Fuimos al apartamento y Yoko solo dijo 'juega con Sean. Mantén entretenido a Sean'. Y eso es lo que hicimos". El batería de los Beatles asegura que “Todavía sigo echándole mucho de menos. Siempre le echaré de menos".

Joaquín Luqui: “Tuve la suerte de conocerle personalmente en tres ocasiones”

Precisamente, su hijo Sean y su viuda Yoko, fueron recordados por Luqui en su tributo en 40 TV.

“Naturalmente, ha habido palabras de admiración y de cariño de mucha gente, pero también queremos recordar de su familia. Su hijo, Sean Lennon: ‘ahora papá es parte de Dios’. Su viuda Yoko: ‘la única manera de que pueda ser mejor que John es copiándole exactamente’. Y así podríamos hablar y podríamos celebrar esas frases que colegas, gentes que le conocieron, yo tuve la suerte de conocerle personalmente en tres ocasiones, y más de la imagen, de la figura, de lo importantísimo que fue John, naturalmente que sí. Podríamos seguir recordando, pero ahora vamos a quedarnos, lo más importante, hablar de John, escuchar su música, su ejemplo. Yo siempre digo que cualquier artista que nos ha acompañado nos ha hecho felices, su obra sigue siendo válida. La obra de John Lennon, los Beatles, sigue siendo por muchos motivos, todavía mucho más válida”.