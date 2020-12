Raquel Meroño, ganadora de Masterchef Celebrity 5

Masterchef Celebrity 5 ha llegado este martes a su último programa. El popular talent show de cocina que se emite en TVE ha llegado a su final después de un tortuoso camino enfrentando a cinco de los delantales más queridos de esta edición: Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Florentino Fernández, Josie y Nicolás Coronado. Finalmente ha sido Raquel Meroño la ganadora de esta quinta edición.

A pesar de que en las últimas horas se había filtrado el nombre de Nicolás Coronado como ganador, la filtración resultó ser falsa por lo que el concursante no será multado con 100.000 por esa cláusula de penalización que el pasado año sí desveló que Tamara Falcó era la ganadora.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, con la ayuda de Joan Roca y Ángel León, decidieron quién era el vencedor de Masterchef Celebrity 5 en la gran final entre Florentino Fernández y Raquel Meroño después de que los otros tres vips participantes fueran eliminados en la prueba anterior.

La actriz, modelo y presentadora tuvo muchos problemas en la primera prueba debido a algunas heridas en sus manos que dificultaron su cocinado: "No quise decir que la cara que tenía era de dolor. Soy consciente de que es la última gala pero no me quiero poner nerviosa. Meroño se repuso y confirmó que "mis heridas de guerra no son ningún problema, vamos a tirar para delante".

Ambos finalistas tuvieron el apoyo desde la grada de sus familiares más allegados que han alucinado con las habilidades demostradas en esta gran final, una de las más igualadas de todas las ediciones del show.

Raquel Meroño supo remontar de sus problemas y ofreció una prueba final muy personal y muy ligada a su historia y a su vida. El jurado fue unánime: Raquel Meroño es la ganadora de Masterchef Celebrity 5.

Raquel Meroño, en Masterchef

La actriz y presentadora española fue la primera concursante de la edición en convertirse en finalista después de destacar en la prueba de exteriores de la semifinal. Meroño ha trabajado en películas como Airbag de Juanma Bajo Ulloa, Proyecto Cassandra de Xavier Manich y Bajo aguas tranquilas, de Brian Yuzca; en series de éxito como Al salir de clase, Aída, Paquita Salas y Paco y Veva y en programas de televisión como Menudo Show, Pelotas fuera o Lluvia de Estrellas, siendo en este último miembro del jurado.

En Masterchef Celebrity 5 Raquel Meroño ha sido tres veces ganadora de alguna de las pruebas y ha sido la única concursante en ejercer la doble capitanía, una experiencia en la que la actriz sufrió mucho y por la que en varias ocasiones se vio sobrepasada.

La ganadora ha presentado una enorme evolución en las 12 semanas del concurso sabiendo dominar sus nervios iniciales para encontrarse a sí mismo entre los fogones del talent-show. Su experiencia previa en la cocina la ha ayudado mucho: "Estoy muy emocionada y encantada de haber participado en Masterchef donde he conseguido ser muy fuerte"

¡Enhorabuena!

Todos los ganadores de Masterchef Celebrity

Con su victoria, Raquel Meroño se convierte en la tercera mujer que consigue el gran premio de Masterchef Celebrity y además de manera consecutiva después de que en las ediciones anteriores lo hicieran Ona Carbonell y Tamara Falcó.

Miguel Ángel Muñoz y Saúl Craviotto fueron los ganadores de las dos primeras temporadas del talent show de cocina.

La gente en redes sociales, indignada con la final

Si durante las dos últimas semanas la indignación por algunas de las imitaciones del humorista provocaron duras críticas contra RTVE, que tuvo que salir a pedir disculpas, la indignación se ha multiplicado en las redes sociales cuando Josie, uno de los favoritos para la audiencia se quedaba fuera de la final. Hasta la propia Cristina Pedroche parecía en su cuenta de Instagram posicionarse en su favor aunque no terminara de cuadrar la receta de su pareja, Dabiz Muñoz.

Muchos seguidores de Nicolás Coronado también daban por seguro su pase a la final pero también se quedó a las puertas de la misma, llegando muchos internautas a pedir apagón televisivo para los últimos minutos del programa.