El corte a Ana Rosa de un voluntario de la vacuna de Oxford: “Si usted tiene más información que me lo diga”

Durante estos días solo se está hablando de una cosa en televisión: la vacuna contra el coronavirus. Esta misma semana, Margaret Keenan, de 90 años, ha sido la primera persona del mundo (y de Reino Unido) en recibir la vacuna Pfizer. Parece que, de este modo, la lucha contra el virus ha dado un paso más.

Para hablar del tema, Ana Rosa Quintana ha hablado este miércoles en su programa con Joan Pons, uno de los voluntarios en los ensayos de la vacuna de Oxford. Lo que no se esperaba la presentadora era protagonizar un momento de tensión con él.

Quintana ha confirmado que Pons, que recibió placebo, cogió la enfermedad. “Es enfermero español, y voluntario de la vacuna de Oxford, aunque le pusieron placebo y lo cogió porque era placebo. Pero, ahora, ¿te vacunan, no te vacunan o tú vacunas? ¿Cómo va la cosa?”, ha preguntado la periodista.

Joan, ha contestado inmediatamente, lanzándole un zasca a la presentadora: “Hola, muy buenos días. Yo el placebo todavía no lo sé. Si usted tiene más información que me lo diga. Yo no sé si me han puesto placebo o vacuna”.

Menudo zasca en toda la boca le da un voluntario de la vacuna a Ana Rosa Quintana Villareja, le dice que él era placebo y éste le contesta que eso no lo sabe nadie aún 😂😂 pic.twitter.com/UyhzzTMu43 — 🏳️‍🌈💜Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) December 9, 2020

Ana Rosa ha contestado: “Ah no, yo había entendido… igual algún periodista lo sabía y yo lo había leído”.

Joan, ha querido zanjar el asunto, asegurando que esa información no la tiene nadie: “No, no lo sabe nadie”.

El enfermero ha continuado explicando que, por supuesto, si le pusieron el placebo tiene intención de vacunarse: “El domingo nos mandaron un email a todos los voluntarios que iban a hacer ese proceso de decir si tenemos la vacuna o el placebo. Si me ha puesto el placebo pues sí, me vacunaré porque es importante que lo hagamos”.

Parece que la lucha contra el coronavirus ha dado un paso más y que la vacuna ya es una realidad.