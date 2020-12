¿Qué significa la venta de todo el catálogo musical de Bob Dylan a Universal?

Es una de las noticias musicales de la semana. Bob Dylan ha cerrado un trato verdaderamente histórico con Universal Music para vender al completo su catálogo de canciones. Todos los medios se hicieron eco de esta acción empresarial, que según dicen varios medios ronda los 300 millones de dólares, y le permite al gigante de la música tener poder sobre los derechos de 600 canciones que el artista ha ido creado a lo largo de las seis décadas que lleva en activo.

De esta forma, entran a formar parte del poder de Universal algunos grandes clásicos como The Times they Are A-Changin y Like A Rolling Stone, pero también los más recientes. El legendario compositor volvió después de ocho años sin nuevas canciones con Rough and Rowdy Days, disco que sorprendió a todos sus fans con temas como Murder Most Foul, la canción más larga de la historia de Dylan, donde pudimos comprobar que su poder de composición sigue intacto.

El trato, uno de los más costosos de los últimos tiempos, hace que Universal controle ahora uno de los catálogos musicales más fructíferos y valiosos de la historia, y supone que no tendrá que compartir con Dylan ninguna ganancia futura que este aporte. De hecho, podría ser la mayor adquisición de derechos en la historia de la música. Esta transacción llega después de que el pasado mes se vendiera una gran colección de objetos y documentos perdidos del músico, como letras de canciones o cartas escritas por él mismo.

La transacción se ha cerrado directamente con el compositor, que ahora tiene 79 años, y abarca toda la carrera de Dylan. "No es un secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda gran música, ni tampoco es un secreto que Bob Dylan es uno de los más grandes practicantes de ese arte. Representar el trabajo de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es tanto un privilegio como una responsabilidad", ha dicho Lucian Grainge, el director ejecutivo de Universal Music, sobre este movimiento empresarial.

¿Qué significa la venta de todo el catálogo musical de Bob Dylan a Universal?

El músico no se ha pronunciado sobre el trato, pero perderá el control sobre los derechos de autor de todas las canciones que ha creado durante su trayectoria. De todos modos, en el trato no se han incluido los temas que Dylan componga desde ahora, por lo que en el futuro el músico podría cambiar y elegir otro sello discográfico sin penalización.

No cabe duda de que este es un movimiento empresarial muy adecuado para Universal, y que se lleva una auténtica joya, pues el catálogo de Dylan es un de los más importantes y que más han inspirado a otros artistas.