Madonna ha esperado 62 años para hacerse su primer tatuaje

Madonna es una mujer que se ha caracterizado por su transgresión continua a través de la música aludiendo a temas polémicos relacionados con el sexo o la tradición. Pero, pese a que siempre ha sido una adelantada a su tiempo y ha sabido adaptarse al paso de los años, en lo relativo a otras cuestiones ha sido más conservadora. Por ejemplo, no se había hecho ningún tatuaje, hasta ahora.

La cantante se ha hecho su primer tattoo con 62 años. Y no ha elegido cualquier sitio para hacerlo. Ha recurrido al prestigioso East que tiene su estudio en West Hollywood’s Shamrock Social Club en Los Ángeles. Atrás quedaron los días de Lisboa.

Compartía el momento en sus redes con una frase que hacía un guiño a su clásico de 1984, Like a Virgin. “Inked for the very first time (tatuada por primera vez)”, escribía junto a una colección de imágenes que atestiguan lo ocurrido.

Ha sido discreta y no se trata de un gran dibujo. East es muy dado a los tiny tattoos y eso es lo que ha hecho en la muñeca de la cantante que ha optado por perpetuar para siempre unas siglas: LRDMSE.

No sin mis hijos

Unas letras que para ella tienen un significado muy especial y es que hacen referencia a los nombres de sus seis hijos: Lourdes, de 24 años, Rocco, de 20, David Banda, de 15, Mercy James, de 14, y las gemelas Stella y Estere, de 8.

Sus hijos han ido ganando protagonismo en sus redes sociales en los últimos años. Lo difícil es verlos a todos juntos, sobre todo, teniendo en cuenta que los dos mayores, ambos biológicos, viven ya de manera independiente.

Sus otros cuatro hijos los adoptó en Malaui y están más cercanos a ella debido a su edad. El pasado acción de gracias publicaba una foto bastante poco común, una imagen en la que podíamos verla con todos sus hijos reunidos. “Un hermoso recuerdo… Dando gracias”, escribía en aquel momento.

Una reunión familiar a la que también asistía su actual novio, el bailarín Ahlamalik Williams que tiene tan sólo dos años más que su hija mayor. Pero ya sabemos que a ella desde siempre le han gustado los toy boys.