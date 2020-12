‘Mask Singer’: Terelu Campos, el gran sorpresón detrás de Cerdita

Mask Singer Adivina quién canta ha vuelto a sorprender al desenmascarar a su nueva famosa bajo uno de los disfraces favoritos de la edición: Cerdita.

Ni los Javis (que habían trabajado con ella en Paquita Salas), ni José Mota, ni Malú, ni Eva González - que ejerció de investigadora invitada- habían barajado su nombre. Por ello se quedaron anonadados al ver a Terelu Campos bajo el disfraz.

"Anda que ya os vale, yo diciendo que soy muy bárbara, pero por la otra Bárbara de Paquita Salas", les señaló a los directores. "Muchas gracias de verdad. Yo cuando los Javis pensaban que era Bárbara Rey y me decían que me amaban pensaba que yo también les iba a gustar. Me han puesto unas pestañas kilométricas así que estoy encantada", confesaba.

Al tiempo que desveló que no todo en la experiencia había sido positivo: "Quien me conoce sabe que sufro de claustrofobia pero lo he disfrutado más que nunca. El peor momento fue cuando vino Vanesa Martín sustituyendo a Malú que se barajó mi nombre. Yo tengo un poco voz de Manolo", bromeó.

La actuación de Cerdita y los semifinalistas

Todo ello ocurrió en una noche en la que Terelu interpretó la canción Hago chas y aparezco a tu lado de Álex y Cristina. Dejando totalmente desubicados a los investigadores con su identidad, y llegando a señalar nombres tales como los de Marta Sánchez, Raffaella Carrà, Carmen Lomana y hasta Lorenzo Caprile.

¡Cerdita lo da absolutamente todo en su actuación! ¡Queremos hacer CHAS y aparecer a su lado! 🐷 #MaskSinger6 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/EVVyo2gCeY — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 9, 2020

Por lo que Cerdita cayó en el sexto asalto, pero como semifinalistas de la primera edición del programa de Antena 3 se quedan: Cuervo, Girasol, Caniche, Pavo Real, Catrina y Camaleón que interpretó el Como yo te amo de Rocío Jurado más aplaudido de la noche.

Cabe recordar que la próxima semana habrá dos desenmascarados y se escogerá a los finalistas.