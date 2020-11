‘Mask Singer’: Norma Duval acaba con los dos rumores del programa

Mask Singer: adivina quién canta se ha convertido en todo un evento para la noche del miércoles. Los espectadores, al igual que los investigadores, se dedican a especular sobre lo que pasa en el programa de Antena 3 para intentar resolver el secreto mejor guardado: ¿quién se esconde detrás de la máscara? Sin embargo, los usuarios, a través de las redes sociales, también se entretienen con memes y teorías varias.

Norma Duval, el Unicornio de Mask Singer, ha sido la encargada de desmentir algunos de los bulos que giran en torno al programa. Lo primero que quiso aclarar es que su aspecto en el programa no se debe a la cirugía, tal y como habían insinuado algunos en Twitter. "Quiero comunicaros que yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en Mask Singer. Mi cara estaba inflamada, pero desde luego nada de lo que se ha especulado es cierto".

La vedette también ha querido echar por tierra esa teoría que afirma que los concursantes no actúan durante las galas y son solo figurantes: "También se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las mascaras. Pues se equivocan. Somos nosotros y la prueba es que el tiempo de espera, el inmenso calor, el peso de la propia cabeza del Unicornio y mi claustrofobia me ocasionaron esa inflamación".

El éxito de 'Mask Singer'

Mask Singer: adivina quién canta confirmó el pasado miércoles su gran éxito y volvió a demostrar que es una de las grandes revelaciones de la temporada. Tras convertirse en el mejor estreno de entretenimiento en 8 años, la tercera gala congregó un gran 23,6% de cuota de pantalla, registrando más de 6 millones de contactos durante su emisión. Fue líder del target comercial (23,1%) y lo más visto por todas las franjas de edad, destacando el 34,8% entre los espectadores menores de 12 años y el 28,6% conseguido en Jóvenes.