Las nuevas canciones de Paul McCartney se pueden leer en las paredes

Hay algunos artistas que han cambiado sus planes durante la pandemia: discos retrasados, giras pospuestas y muchas expectativas truncadas. Sin embargo, no son pocos los músicos que han aprovechado este tiempo de encierro incierto para sacar adelante nuevas composiciones. Es el caso de Paul MCCartney, que usó este parón para terminar algunas canciones y bocetos que tenía pendientes y ya ha anunciado que los incluirá en un nuevo disco.

McCartney III verá la luz el próximo 18 de diciembre, y ya ha comenzado a promocionarlo, de una manera nada convencional. La campaña de publicidad con la que nos hemos encontrado es tan original como intrusiva, y n ha dejado indiferente a nadie. El músico ha querido llenar doce ciudades a lo largo del mundo de fragmentos de este nuevo trabajo. Entre ellas están Ciudad de México, Toronto, Sidney y Los Ángeles, aprovechando las paredes de algunos edificios para realizar murales a gran escala de las partituras de este trabajo.

En el caso de la capital mexicana, McCartney ha ubicado este fragmento en la Zona Rosa, una de las más céntricas de la ciudad, y ha colocado la partitura del tema Pretty Boys. Así anuncia la fecha de publicación del nuevo disco, resultado del rockdown, como denominó su situación en cuarentena y que vivimos durante casi todo 2020.

"Escrita, compuesta y producida por Paul McCartney", dice la leyenda al final de la partiura de la canción, cuyo proceso de pintura compartió el mismo cantante por redes sociales a través de un vídeo en cámara rápida. Un adelanto algo inusual, que solo aquellos que sepan leer música sabrán interpretar. En Toronto, Los Ángeles y Sidney, por ejemplo, se desvelaron los temas Women and Wives, Deep Deep Feeling y Lavatory Lil, que algunos seguidores ya han compartido cómo suenan en redes.

Según dijo el exintegrante de The Beatles, no tenía planeado nada concreto en cuanto a su música pero finalmente se dio cuenta de que estando en casa componía para sí mismo lo que a él le gusta, sin tener que pensar en lo que funcionaría. "Cada día comenzaba a grabar con el instrumento en el que escribí la canción y luego gradualmente lo superponía, era muy divertido. Se trataba de hacer música para ti mismo en lugar de hacer música que tiene que funcionar. Entonces hice cosas que me apetecía hacer. No tenía idea de que esto terminaría como un álbum", ha explicado McCartney a través de un comunicado en su página web.

Este 2020, además, se cumple medio siglo desde que el artista publicó en 1970 su primer disco fuera de la banda que lo vio crecer y que tituló McCartney. En 1980 lanzó McCartney II y en este peculiar año, escribió el tercer volumen.