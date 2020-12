Lluvia de críticas a Oriana Marzoli por unas imágenes de fiesta ilegal

Parece que a estas alturas todavía hay personas que no han entendido la gravedad del coronavirus. Un año después de que empezase la pandemia, y a pesar de todas las consecuencias que ha tenido, todavía hay personas que continúan juntándose en fiestas ilegales sin mascarilla.

Rafa Mora, colaborador de Sálvame, hablaba en el programa de Telecinco sobre este tipo de fiestas. De hecho, el valenciano señalaba a Oriana Marzoli como una de las asistentes de este tipo de eventos. La concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa salió a la defensa, asegurando que ella no había estado en ningún sitio así.

Pero en tiempos donde todo el mundo tiene una cámara en la mano y puede compartir imágenes con tan solo un movimiento de dedo, estas declaraciones se quedan en nada. Este mismo miércoles se ha difundido un vídeo en redes sociales donde aparece la joven dándolo todo en una discoteca junto a varias personas. Todas ellas sin mascarilla, sin respetar la distancia mínima de seguridad y bailando.

Las imágenes han sido difundidas por Jorge Moreno, uno de los reporteros del programa Socialité de Telecinco. El periodista ha compartido en su cuenta de Twitter las imágenes mencionando a la Policía para que investigue todo lo que ha ocurrido en aquella discoteca.

Hola @policia en la calle Fortuny 34 parece que hay una discoteca y la gente está bailando sin mascarillas ni distancia. La de la imagen es @OrianaGMarzoli y sus amigas. ¿Podéis hacer algo? @sanidadgob @policiademadrid pic.twitter.com/Ed6sfQgsmR — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) December 9, 2020

“Hay una discoteca y la gente está bailando sin mascarilla ni distancia. La de la imagen es Oriana Marzoli y sus amigas. ¿Podéis hacer algo?”, escribió Jorge. De momento, la televisiva no ha dicho nada.

Quienes si han tenido palabras para el rostro de Telecinco han sido algunos de los colaboradores y colaboradoras de Sálvame. De hecho, la propia Mila Ximénez ha pedido no coincidir con ella en los pasillos de Mediaset en ningún momento: “Me niego a coincidir con ella en ningún sitio, a mí no me va a infectar cuando yo estoy en mi casa y no veo ni a mi familia, para que una niñata se vaya de fiesta y me contagie a mí”.