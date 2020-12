María Castro comparte las sensaciones de una madre cuando tiene que volver al trabajo tras dar a luz

“Dos meses, del segundo flechazo de nuestras vidas... Igual de animal, igual de indescriptible, igual de inolvidable... Te queremos Olivia! Felices dos meses de vida junto a nosotros! 👨‍👩‍👧‍👧”. Con estas palabras María Castro celebraba los dos primeros meses de vida de su segunda hija. Estamos acostumbrados a que la actriz comparta sus pasos en la maternidad y ahora toca pasar por un momento difícil.

Ahora, diez días después comparte una reflexión sobre el siguiente paso tras dar a luz, el de volver al trabajo y tener que separarse de su bebé. Un momento duro porque es todavía muy pequeña. “Pues se ACABÓ... vuelta al TRABAJO!!!! Una vez más, hoy arranco ensayos de una obra nueva de teatro...y una vez más, tengo q pasar por la experiencia de separarme “un poquito” de un bebé que vive pegado a mí...”, explicaba.

Las que han pasado por este momento saben que lo difícil que es para una madre. La actriz no lo esconde, aunque reconoce que es elección propia. “Otra vez se me hace duro, otra vez me siento extraña, otra vez siento que una parte de mí se queda en casa... pero la vida es así... o al menos la que yo he elegido!”, aseguraba.

Sentimientos encontrados

Aunque se trata de un momento complicado, también tiene su lado positivo. Y es que, tras dos meses centrada en su pequeña, recuperar una parcela importante en su vida. Eso produce sensaciones raras. “Al mismo tiempo, una parte de mí se siente feliz, por poder seguir persiguiendo mi sueño y poder seguir saboreando las tablas del teatro...”, añadía.

Además, que la pequeña Olivia no se queda sola y eso facilita este paso. “Supongo q también ayuda q las peques se quedan en las mejores manos (papá y abuelos)... eso, sin duda, me permite dar un paso al frente, con confianza!”, admitía.

Así que, es lo que toca, de vuelta al trabajo con una sensación que conocen muy bien las que han pasado por una vuelta al trabajo como la suya tras dar a luz. “Así q hoy tengo uno de esos días de sentimientos encontrados, uno de esos días de cambio, uno de esos días de aprendizaje, que nos obligan a crecer y a seguir construyendo el camino elegido!!! Ya os iré contando... Gracias por sentiros siempre ahí!!!! Nos vemos en el escenario!!!! #vueltaaltrabajo”, terminaba.