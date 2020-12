Con ‘Viva la vida’, Coldplay sació su “hambre por mejorar”

Con Viva la vida, Coldplay consiguió ser mejor como banda. Contó con la ayuda de Brian Eno en la producción y con Frida Kahlo como fuente de inspiración. Habla de reyes derrocados, de revolución y de libertad. Con Viva la vida, Coldplay se estrenó en el nº 1 de LOS40, un 13 de Diciembre de 2008, puesto que mantuvo durante dos semanas consecutivas.

El 17 de Junio de 2008, Coldplay rompía su silencio de tres años. Quería hacer algo diferente y bueno. Ahí estaba la clave. “Estábamos hambrientos por mejorar”, decía Chris Martin en Rolling Stone. El grupo sentía que con sus tres discos anteriores (Parachutes, 2000, A Rush of Blood to the Head, 2002 y X&Y de 2005) se había cerrado “una especie de trilogía… por eso ahora tratamos de explorar otras sonoridades”. Coldplay ya era un gran grupo. Ahora se trataba de ser un “buen grupo”. Estaban motivados por un deseo: “pasar del blanco y negro… al color”.

Blur tuvo la culpa y Brian Eno les destrozó

“El punto de arranque del álbum llegó después de escuchar una asombrosa vieja canción de Blur titulada Sing, cuando estábamos en la gira de X&Y” comentaba Martin en referencia al single de Leisure, el álbum debut de la banda de Damon Albarn. “Recuerdo que mientras la escuchaba, pensaba ‘Ok, necesitamos conseguir ser mejores como banda’”. La primera canción del nuevo álbum de Coldplay fue escrita al día siguiente.

Chris Martin habló con Brian Eno y le preguntó: "¿Sabes de algún productor que nos pueda ayudar a ser mejores como banda?". Y él respondió: Bueno, no es que quiera echarme flores, pero yo podría ser vuestro hombre. Según contó el líder de Coldplay en Rolling Stone, la valoración del ex Roxy Music sobre el grupo fue demoledora: “Nos dijo: ‘Vuestras canciones son demasiado largas. Sois demasiado repetitivos y utilizáis los mismos trucos con demasiada frecuencia. Las cosas grandes no son necesariamente buenas, y también utilizáis demasiado el mismo sonido y vuestras letras no son lo suficientemente buenas’. Nos destrozó’”.

Así fue como, bajo la supervisión de Brian Eno (además de Markus Dravs o Jon Hopkins), Coldplay se desligó de su supuesta monotonía y fue construyendo Viva la vida or death and all his friends, el álbum más vendido de 2008 y el que les convertiría en “una mejor banda”.

La valentía de Frida Khalo, fuente de inspiración

Después de Violet Hill, el segundo single del álbum fue Viva la vida, una frase que no aparece en ninguna de las estrofas de la canción. ¿Por qué se llama así entonces?. Chris Martin quedó impactado cuando visitó el Museo de Frida Kahlo en México y vio el último óleo de la artista, de 1954. Se trata de un bodegón con sandías cortadas de diferentes formas y su título, VIDA LA VIDA, escrito en mayúsculas en la raja que está en primer plano. Todo esto inspiró al cantante: “Atravesó mucha mierda. Y después decidió hacer un cuadro gigante en su casa que decía Viva la vida. Simplemente, adoro su valentía", comentó en esa ocasión.

Solo Dios sabe por qué, las canciones con éxito parece que son las únicas acusadas de ser robadas

“Por supuesto, Frida Kahlo no es el primer nombre que le viene a la mayoría de la gente cuando escucha la frase. Todo el mundo piensa que procede de Ricky Martin, lo que es estupendo. Siento absoluto respeto” asegura Chris. “Ya he pasado por esto otras veces, poniendo nombre a algo o a alguien y que todo el mundo diga ‘Es un nombre terrible’ (sus hijos se llaman Apple y Moses e inicialmente bautizó al grupo como Pectoralz). Pero entonces dije ‘Bien, que os jodan, así es como se llama y con el tiempo demostraré que era el nombre correcto. Así que cuando Viva la Vida salió, estaba algo preocupado pensando en que iba a tener que convencer a todo el mundo de esto, pero siento que es lo adecuado”.

Viva la vida, la historia de un dictador condenado a barrer las calles

Con ‘Viva la vida’, Coldplay sació su “hambre por mejorar”

Para Chris Martin, Viva la vida es una canción sobre un dictador derrocado y castigado a “barrer las calles que eran suyas”. Asegura que es algo “realmente positivo”, es como “he estado metiendo la pata y no me importa ser castigado, puedo obtener la redención”. Supuestamente, el dictador es Luis XVI, quien gobernaba en Francia durante la Revolución Francesa de 1789. Aunque el castigo en este caso fue la guillotina. Por su parte, el bajista, Guy Berryman, explicó en Q magazine que el tema tiene relación con caballerías, misioneros y reyes: “Es una historia sobre un rey que pierde su reinado, y todo el trabajo artístico del álbum está basado en la idea de revoluciones y guerrillas”.

Igualmente, la religión está presente en el tema, tal y como reveló Martin en Q magazine: “Yo sé que San Pedro no me llamará… es sobre… tú no estás en la lista. Yo fui un chico malo. Siempre me fascinó la idea de finalizar tu vida y después ser examinado. Y eso es algo común en la mayor parte de las religiones. Eso es por lo que la gente hace explotar edificios. Porque creen que van a conseguir montones de vírgenes”.

Homenaje a Depeche Mode

De Viva la vida se hicieron dos videoclips. Uno, el oficial, dirigido por Hype Williams, muestra al grupo tocando con el cuadro de Eugène Delacroix La Libertad guiando al pueblo, de fondo. Casi paralelamente, se dio a conocer un segundo clip, dirigido por el holandés Anton Corbijn. Rodado en La Haya, es un homenaje del cineasta a Depeche Mode. Martin aparece caminando ataviado con capa y corona de rey, al igual que hiciera David Gahan en el clip de 1990 Enjoy the silence. Durante el vídeo, Martin sostiene el cuadro de Delacroix. Gahan sostenía una silla plegable.

Casos de plagio

Coldplay tuvo que enfrentarse a varias acusaciones de plagio, todas ellas sin fundamento. Un grupo americano poco conocido Creaky Boards acusó al grupo de robar la melodía de Viva la Vida de una suya que irónicamente, se llamaba The songs I didn't write. El cantante, Andrew Hoepfner alegó que Chris Martin había asistido a un concierto de Creaky Boards en Nueva York en Octubre de 2007. De forma contundente, Coldplay negó las acusaciones asegurando que la noche que supuestamente Martin les estaba viendo, en realidad estaba trabajando en su estudio londinense Air Studio. Además, el tema de Coldplay fue escrito siete meses antes que la noche en cuestión.

También Joe Satriani interpuso una demanda de plagio (que fue rechazada) y Yusuf Islam (o Cat Stevens) dijo que Viva la vida se parecía a su canción de 1973 Foreigner Suite. El batería de Coldplay, Will Champion respondió a las acusaciones de plagio en HamptonRoads.com asegurando que la banda era víctima de su éxito: “Es difícil cuando la gente te acusa de que has robado algo, y sabes que no lo has hecho. Solo Dios sabe por qué, las canciones con éxito parece que son las únicas acusadas de ser robadas”.

La canción más radiada de Europa

Viva la vida fue la canción más radiada en Europa. Fue nº1 en muchos países, entre otros, en Reino Unido o en Estados Unidos. Coldplay se convirtió en el primer grupo británico que llegaba al primer puesto de Billboard en más de 10 años. El anterior grupo en conseguirlo había sido Spice Grils, con Wannabe, en Febrero de 1997. También fue premiada con un Grammy en 2009 a Canción del Año.

Nº 1 en 36 países, Viva la vida or death and all his friends, superó los 6’8 millones de copias y fue el álbum más vendido de 2008 según datos de World Wide Albums. El segundo fue Black Ice de AC/DC y el tercero, la banda sonora de Mamma Mia!. Igualmente, fue el más descargado del año en iTunes.

Primer nº 1 en LOS40 de Coldplay

Con Viva la vida, Coldplay se estrenó en el primer puesto de la lista de LOS40. La canción se mantuvo en lo más alto durante dos semanas consecutivas: desde el 13 hasta el 26 de Diciembre de 2008.

Lo cierto es que la banda británica no ha frecuentado mucho el pódium de LOS40. Después de Vida la vida, solo logró un número uno más con Adventure of a lifetime, el 9 de Enero de 2016. En Abril de 2017 regresó al puesto máximo pero fue con Something just like this, su colaboración con la banda americana de música electrónica The Chainsmokers.

Motivación del Barça de Guardiola

De Viva la vida se han hecho muchas versiones: desde Weezer a los Pet Shop Boys, pasando por el supergrupo NKOTBSB (formado por componentes de las boy bands New Kids on the Block y Backstreet Boys) o el rapero canadiense Drake.

Es la canción que Pep Guardiola utilizó cuando era entrenador del FC Barcelona para motivar a sus jugadores. Fue durante su temporada 2008-2009 cuando el equipo hizo historia y ganó seis títulos. Se convirtió en el himno del Barça y sonaba por la megafonía del Camp Nou una y otra vez. “Le dio suerte”, explicaba Xavi Hernández.