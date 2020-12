Juan del Val cumple con su promesa y aparece en ‘El Hormiguero’ con el pelo blanco

Juan del Val es un hombre de palabra. Y es que el colaborador más polémico de El Hormiguero le prometió a Pablo Motos que se teñiría el pelo de blanco y este jueves apareció en el programa de Antena 3 con un cambio de look radical.

"Juan, yo creo, sinceramente, que la audiencia demanda que la semana que viene te dejes el pelo blanco. Solo para ver cómo te queda. Estoy convencido de que vas a estar de la hostia", le pidió el presentador, una proposición que horrorizó a Nuria Roca.

No obstante, Juan del Val no hizo caso a lo que dijo su mujer y Tamara Falcó y aceptó el reto. Se tiñó su melena de sugar daddy de blanco y se sentó a hacer su trabajo de tertuliano como cada semana, aunque antes tuvo que enfrentarse a los comentarios de sus compañeros.

"Yo lo encuentro más guapo", dijo Cristina Pardo, a lo que Nuria Roca añadió: "Estás guapo, lo que pasa que esto tiene un riesgo, que es que te vengas arriba, te creas joven y te creas moderno también".

Juan del Val, sin hacer mucho caso de las opiniones de sus compañeros, quiso desmentir algunos de los rumores que había leído en redes sociales: "Decían que me iba a poner peluca y no lo es. Es mi pelo blanco, que es a lo que me comprometí".

'El Hormiguero', el programa más visto

El Hormiguero sigue otorgando buenísimos datos a Antena 3. Este jueves, el formato que produce 7 y acción anotó un 18,2% de cuota de pantalla, alcanzando los 3.1 millones de espectadores (3.136.000) gracias a la visita de Lolita, Àngel Llácer y Chenoa, jurado de Tu cara me suena, y la tertulia encabezada por Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Pablo Motos. Fue el programa de entretenimiento más visto del día y lideró su franja de emisión.