Dua Lipa y DaBaby se unen a Don Diablo para lanzar el rémix de ‘Levitating’

Dua Lipa y Don Diablo forman un tándem de lo más cañero. Si hace dos años el DJ nos deleitó con el rémix de su hit IDGAF, ahora regresa con un nuevo as bajo la manga. Se trata de Levitating, el tema que la británica comparte con el rapero DaBaby.

La nueva versión de esta canción incluida en Future Nostalgia ha despertado el ánimo de los amantes de la música dance. Don Diablo no defrauda y trae los ritmos electrónicos que todos necesitamos escuchar al final de la semana.

"¡Muy emocionado! Deja una llama de fuego si estás listo para Dua Lipa x DaBaby x Don Diablo este viernes", anunciaba el DJ en su cuenta de Instagram. ¡¡Llamas infinitas!!

No es el único proyecto que ha protagonizado el 2020 de Don Diablo. Hace apenas unas semanas estrenó el videoclip de Kill Me Better, su tema con Imanbek y Trevor Daniel que habla de los monstruos que habitan en nuestro interior.

De momento se desconoce cuál será el siguiente paso en la trayectoria de nuestro protagonista. Pero estamos seguros de que, sea lo que sea, se convertirá en nuestra banda sonora favorita de los fines de semana.