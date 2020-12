BTS lanza la versión navideña de ‘Dynamite’ para celebrar las fiestas: mira el vídeo

La Navidad llega oficialmente cuando nuestros artistas favoritos comienzan a inundar las novedades musicales con sus villancicos. Y sí, podríamos decir que la época más festiva del año ya está aquí.

Jonas Brothers, Liam Payne y Danna Paola ya nos han invadido con su espíritu navideño. Aunque no han sido los únicos. BTS no podían perderse la fiesta más esperada del año y, tras participar en el evento de The Disney Holiday Singalong, se han animado a lanzar su versión más navideña de Dynamite.

Con el sonido de los cascabeles y el ánimo por las nubes, los integrantes del grupo interpretan el tema sin perder su esencia. Eso sí, aprovechando el escenario en el que versionaron Santa Claus Is Coming To Town, han querido compartir con sus seguidores esta sorpresa también ante la cámara.

Aunque en ocasiones podemos verlos a todos juntos en pantalla, en el vídeo suelen compartir plano por parejas: Jungkook y Jimin, RM y Jin, V y J-Hope. ¡Es pura diversión! Aunque sus seguidores han notado la ausencia de uno de ellos, Suga, quien está recuperándose de su operación de hombro.

A BTS le sobran razones para celebrar la época más festiva del año, sobre todo, en un año invadido por las adversidades y los momentos oscuros. Pero si hay algo que los fans de la banda han podido comprobar es que en la música de ésta siempre encuentran una razón para sonreír y hacer frente a todas las barreras. Y si en este caso nos regalan su propio villancico, las razones son aún más evidentes.

¡Feliz Navidad!