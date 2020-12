Lo que Dani Martín esconde en ‘Portales’, la canción que no para de subir en la Lista de LOS40

Hay canciones que pasan por nuestra vida sin dejar huella, y otras que consiguen provocar algo indescriptible en nuestro interior. Portales de Dani Martín forma parte de este último grupo.

La historia de esta canción es especial. Tanto es así que no para de subir en la Lista de LOS40. Este sábado 12 de diciembre se coloca ya en el puesto 25. Y es que para Dani, al igual que hay temas que nos provocan emociones, también hay lugares capaces de rejuvenecernos y de transportarnos a un momento en concreto.

"Esconderse en la última escalera, donde los cubos de basura, a besarse, a contar historias o a pasar la tarde en más de un verano en el que te toco quedarte en la ciudad sin vacaciones. Los portales son amistad, primeros besos, juventud. Son olor a comida rica de la señora del segundo izquierda. Son recuerdos, morbo y amor", explica el cantante en la descripción del vídeo.

Para él, esos lugares guardan un espacio mágico en su corazón, pues están llenos de recuerdos que los hacen sentirse vivo. "En mis portales hablo de los que fuimos felices sintiendo las cosas tan bonitas que nos brindaba la piel. Eran nuestra habitación mientras no había nadie", dice.

Pero eso no es todo, ya que en su letra también escuchamos algunas referencias que convierten su escucha en una experiencia única. No es para menos teniendo en cuenta que la persona en la que Dani se inspira y con la que comparte protagonismo en este tema es su chica Begoña Martín. "Robarte los besos. Desnudarte aquí. Tú Yoko, yo Lennon. Suena Let It Be", dicen algunos de sus versos con una clara referencia al matrimonio que formaron John Lennon y Yoko Ono y al hit de los legendarios Beatles. Pero eso no es todo.

La banda británica vuelve a aparecer en las estrofas de Portales. "Llenarnos de miedos. Quererme morir. ¿Qué es esto que siento? Strawberry Fields. Pegado aquí dentro. Tan dentro de mí", dice de nuevo mencionando otro tema de la discografía de los de McCartney.

Portales es una de las canciones más especiales de Dani. Aunque eso de transportarnos a lugares y contarnos historias no es nada nuevo en la discografía del cantante. Sin ir más lejos, su hermana Miriam siempre está presente, incluso en su último álbum Lo Que Me Dé La Gana a través de la canción Cómo Me Gustaría Contarte.

Abrir las puertas de lo personal no es ningún reto para nuestro protagonista. Y si eso significa que conseguiremos viajar y sentir a través de sus letras, bienvenido sea.

Y tú, ¿recuerdas alguno de tus Portales?