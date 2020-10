Dani Martín y el origen de Cómo me gustaría contarte, el último homenaje a su hermana

Dani Martín adelantó el pasado mes de febrero una parte de Cómo me gustaría contarte, la canción más emotiva de su nuevo disco Lo que me dé la gana. Ahora que el álbum ya está disponible hemos podido escucharla entera y el propio solista ha explicado durante un encuentro con sus fans como surgió esta preciosa canción que nos hace llorar recordando a Miriam Martín.

Porque las emociones que transmite la música hacen que cada uno de los oyentes del madrileño vislumbre ese dolor que el intérprete lleva en el corazón desde que en 2009 perdiera a su hermana. Siempre presente en su día a día, sus seguidores también acompañan a Dani en este proceso como hemos podido comprobar en su perfil oficial de Instagram.

Dani Martín había preparado una acción promocional en la que algunos afortunados recibirían el disco en sus propias casas y de su propia mano. La situación de pandemia mundial que vivimos no lo ha hecho posible pero el cantante quiso hacer una videollamada con cada uno de los ganadores teniendo un encuentro individual en el que le preguntaron por cómo surge una canción tan preciosa y directa como es Cómo me gustaría contarte.

"Una frase que es "cómo me gustaría contarle esto a mi hermana" paso a "como me gustaría contarte". Entonces agarro una guitarra y busco una melodía que me emocione y a partir de ahí empiezo con "Cómo me gustaría contarte". Luego voy buscando otra cosa, voy escribiendo y haciendo que lo que escribo forme parte de mi emoción y de lo que siento" explica Dani Martín.

Y como decía más arriba, las emociones se comparten con cada nota, con cada acorde, con cada palabra. Manuel Jabois, en la introducción de Lo que me de la gana lo resume mejor que nadie: "En ese mismo estudio de grabación, puso una cámara a grabar, cogió una guitarra y cantó la mitad de Cómo me gustaría contarte. Luego la colgó en internet: el terremoto fue instantáneo. Es un tema que dedica a Miriam Martín, su hermana fallecida en 2009 a los 34 años. Han pasado once años. No cicatriza nada porque no hay nada que cicatrizar: esas heridas duelen, nunca cierran y al final de todo uno descubre que ese dolor acompaña, y no quieres perderlo porque es algo de ella, tan reconocible como su olor o su ropa. La canción dibuja un cráter, el mismo que dejó la chica en la familia. La había escuchado junto a él y me dio pudor mirarle; yo por mi parte lloré hasta la siguiente canción (...)".

"Cómo me gustaría contarte se va a quedar en su repertorio y el nuestro, y define el disco de la manera aproximada en que se define la ternura, el humor y el dolor no sólo de él sino de una familia amputada. Lo dijo hace años en la revista Jot Down: “Ellos [sus padres] me dieron una lección de vida: al día siguiente estaban trabajando los dos. Y al día siguiente, también. Y al siguiente. Entre los tres hemos conseguido que no nos sobrepasara la pena" escribía en la página web del artista madrileño.

No es la primera vez que Miriam está presente en la música de Dani. Pequeño, su debut en solitario el 26 de octubre de 2010, estaba repleto de una sensibilidad que invadía la intimidad del artista trasladando a su música la trágica pérdida de su hermana y mostrándose tal y como era. Tanto en Mi lamento ("Sólo queda mi lamento y decir te quiero de verdad; sólo queda que aún te siento y que siempre te voy a recordar. Me muero si no estás, y ya no estás; te pierdo y te me vas, te fuiste ya") como en El cielo de los perros ("Siempre pienso aunque estés lejos / Y te juro que te puedo notar / Cerca quedarán tus gestos / y tu carita de princesa, mi hermana") hablaba abiertamente de esta pérdida.