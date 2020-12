Bruce Springsteen recuerda lo que sintió al escuchar ‘Born to Run’ por primera vez

Si repasamos los hitos más importantes en la carrera de Bruce Springsteen, la publicación de su tercer disco en 1975 es sin duda uno de los principales. Born to Run se convirtió, rápidamente en un álbum clave en su carrera, y cuando acaba de cumplir 45 años, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos otros artistas posteriores.

Tanto es así, que el Boss siempre lo tiene muy presente y habla de este disco como uno de los que más ha marcado su carrera y su vida profesional. En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, ha confesado muchos detalles acerca de este álbum y lo que significó para él. Concretamente, habla de lo que sintió la primera vez que escuchó las canciones que contiene.

Cuando el periodista le pregunta si se lanzó a la piscina con este disco, Springsteen lo tiene claro: "No, arrojé el álbum a la piscina, que es diferente", comenta el músico. "Cuando empiezas no estás muy acostumbrado a escucharte a ti mismo, incluso después de dos o tres grabaciones. Yo simplemente no podía acostumbrarme al sonido de mi voz y a menudo sonaba terrible para mi".

El músico asegura que la primera vez que escuchó el disco terminado fue junto al ingeniero de audio Jimmy Lovine en un reproductor de una tienda de discos. "Los dos estamos parados en la parte trasera de la tienda y Jimmy intenta que yo le diga que esta bien y que podemos lanzarlo", comenta. "Y yo estoy ahí... ¡directo a la piscina del hotel! De cualquier modo, lo lanzamos y resultó bien".

Born to Run fue un disco hecho a su medida, un álbum que contiene la esencia de este músico que regaló, en uno de los cortes, un himno a la juventud americana: Born to run. La historia de adolescentes que viven a tope, al extremo. Una historia de rebeldes, perdedores, luchadores, de jóvenes desencantados y sin rumbo en la América de las oportunidades.

Aunque fue compuesta en los 70, el mensaje de Born to run es extrapolable a cualquier época y lugar y se ha convertido en un auténtico icono musical para los más jóvenes. El productor del disco, Jon Landau aseguró que "Born to run es un himno a la grandiosidad de la juventud. Bruce Springsteen dejó en él sus definiciones adolescentes de amor y libertad.