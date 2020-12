‘Women in Music 2020’: Los 5 mejores momentos de la gala

La publicación Billboard celebró el pasado 11 de diciembre los premios Women in Music 2020. Un evento dirigido, según la organización, a “las mujeres de la industria que han hecho significantes contribuciones al negocio y que, mediante su trabajo y continuo éxito, inspiran a generaciones de mujeres a adquirir responsabilidades en el sector”. Recopilamos los mejores momentos de los premios presentados por la cantautora, actriz y modelo Teyana Taylor:

Dua Lipa comienza con Boys Will Be Boys

La canción Boys Will Be Boys del disco de Dua Lipa Future Nostalgia venía como anillo al dedo para este momento. Con un potente significado y conclusión de “but girls will be women”, daba comienzo a la emocionante noche. La diva recibió además unas bonitas palabras de Bernie Sanders que aseguró que ella estaba “alzando su voz para demandar un cambio real” a la comunidad LGTBI, refugiados y a las mujeres en desigualdad.

El emotivo discurso de Jessie Reyez

Jessie Reyez, ganadora del American Express Impact Award, aprovechó para dedicar unas palabras a las protagonistas de la noche. “Yo siempre he dicho que nacer mujer en la Tierra es como caminar cuesta arriba”, decía la cantante de Fuck Man, It’s My Life. Una referente musical que no tiene miedo a decir la verdad sobre el sexismo en su industria y luchar a favor del movimiento Black Lives Matter.

Beyoncé aplaude virtualmente a Chloe x Halle

Las jóvenes artistas Chloe x Halle recibieron el premio a Rising Star Award por lo que Beyoncé grabó un vídeo dándoselo. “Estoy tan orgullosa de vosotras. Habéis hecho esto autenticidad, gracia y crudo talento. Habéis brillado en cada habitación que habéis entrado. Siempre os querré”, decía en el clip. El dúo actuó esa noche con Baby Girl, un tema de su último disco Ungodly Hour, siendo también un momentazo.

Miley Cyrus y Dolly Parton

Cyrus dio un discurso sobre Dolly Parton (madrina de la artista), que tiene 26 número 1 en la lista country de la revista. Hizo referencia en él al altercado de derechos entre Parton y Elvis por la canción I Will Always Love You. Así, la artista de Plastic Heart daba gracias a su legado. La cantante de country interpretó 9 to 5, su hit del año 1981 con decoraciones navideñas alrededor.

Cardi B gana el Women Of The Year

“La vida va sobre hacer tus sueños realidad. Pero no creas que tus sueños van a caer del cielo. En realidad, tienes que ponerle mucho trabajo. Tienes que ser ambiciosa, tienes que hacer network, tienes que ser mejor en lo que haces... hay esperanza para tus sueños”, decía Cardi B al recibir el premio gordo de la noche.

La cantante de WAP, además recibió el emotivo agradecimiento de Tamika Palmer, la madre de Breonna Taylor brutalmente disparada por un policía este 2020. “Has sido una de las mayores defensoras de justicia estos últimos nueve meses”, digo ella.