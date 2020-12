Jorge Fernández, muy crítico con las restricciones anti-Covid: "Hecha la ley, hecha la trampa"

El conocido presentador de La ruleta de la suerte de Antena 3, Jorge Fernánez, quien generalmente se mantiene al margen de polémicas políticas, ha vuelto a protestar públicamente contra las restricciones de movilidad que se han impuesto en las últimas semanas para tratar de frenar el contagio del coronavirus en España.

En concreto Fernández, como ha hecho ya en varias ocasiones, ha focalizado su crítica en las limitaciones establecidas en ámbito deportivo. Para el conductor del concurso de Atresmedia el deporte es imprescindible en su vida. De hecho, tal y como ha contado en varias ocasiones, el surf se ha convertido en la tableta de salvación que le ayuda sobrellevar las molestias que le provoca desde hace cuatro años la enfermedad que padece debido a la acumulación de metales; y verse privado de él en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia de coronavirus no le ha sentado nada bien.

"Hoy ha sido el primer día que los que no vivimos en un municipio con playa, hemos podido ir a surfear después de muchas semanas. Ya sabéis que no escondo mi desacuerdo con que no se pueda ir a practicar cualquier tipo de deporte a otro municipio o a otra comunidad autónoma, sobre todo si es al aire libre", ha explicado el presentador en Instagram.

Para el conductor televisivo y modelo es comprensible que se tomen este tipo de medidas. Sin embargo, en su opinión el Gobierno y las comunidades autónomas deberían permitir que quienes se desplacen para hacer deporte puedan hacerlo con libertad. "Entiendo todo, y entiendo lo complicado que es gestionar todo esto, y que jamás estaremos todos de acuerdo con las restricciones que nos plantean. Pero sigo pensando que el deporte es igual a salud. Y de esto último existe una evidente carencia en la población", ha agregado Fernández a su publicación.

Pero el que fuese Míster España en 1999 no se ha quedado ahí. Fernández también ha querido señalar a quienes se saltan las normas alegando excusas que no son reales. "La faena de esto es que, una vez hecha la ley, hecha la trampa", añadió en su post. Pues para él, sería imprescindible que los ciudadanos fueran responsables y no se acogiesen a la falsa excusa del deporte para justificar movimientos que no se enmarcan en enmarcasen en este contexto. "Todos ganaríamos e igual no lo prohibirían", ha insistido.

Defiende que la playa y la montaña son lugares seguros

El presentador de La ruleta de la suerte ha insistido en recordar que "no ha habido ningún foco de infección en las playas ni las montañas mientras se hacía deporte". "Al refés, nos llenamos de vida y de salud", ha indicado. "¿O a caso es mejor estar todos paseando a medio metro por la Gran Vía y tragándote el humo de la gente que fuma ( que es mucha ) por la calle?", ha añadido de forma irónica para después hacer un alegato contra el lobby de las tabacaleras.

Para acabar, Fernández ha querido una vez más dejar clara su postura de una forma muy sincera: "Llamadme insensato, pero yo prefiero esto de la foto —en referencia a la imagen que ha compartido de sí mismo surfeando— y seguiré reclamándolo aunque no valga de nada".