Jorge Fernández necesita algo más que ‘La ruleta de la suerte’: “No nos quitéis el deporte”

La pandemia está cambiando muchos de nuestros hábitos y mantiene muy restringida nuestra movilidad. Eso está afectando a mucha gente y en ámbitos muy diferentes. Jorge Fernández puede seguir presentando La ruleta de la suerte, pero, sin embargo, empieza a notar que su salud está en peligro y no precisamente por el virus.

No ha ocultado la enfermedad que padece por acumulación de metales que se ha convertido en su propio vía crucis hasta que ha encontrado el diagnóstico. El ejercicio físico ha sido su tabla de salvación en un momento de salud tan complicado para él.

Deporte, sí

De ahí que no haya podido evitar gritar: “NO NOS QUITÉIS EL DEPORTE POR FAVOR!”. Empieza a notar las consecuencias de las restricciones de movilidad. “Muchos hacemos deporte al aire libre en otros lugares que no son nuestros municipios. Y ahora no se puede!”, asegura.

El presentador reivindica que hacer deporte es salud. “En el País Vasco, como en otras comunidades no nos dejan pasar de un municipio a otro. Es decir, como no vivas en un sitio donde tengas mar y/o montaña, tus actividades al aire libre están restringidas”, informa.

Y para él, eso significa privar a la gente de salud. “Contacto con la naturaleza, exposición a la luz solar, movimiento, menos riesgo de depresión, metabolismo más sano, mejor funcionamiento hormonal, mejora de nuestro sistema inmunológico... y podría seguir con mil beneficios más!”, enumera.

Insiste que no se trata de una opinión personal sino de hechos demostrados. “Cada vez salen a la luz más estudios demostrando la correlación tan directa que existe entre enfermos de Covid-19 y práctica deportiva. Como os imagináis claramente FAVORABLE hacia la gente que hace deporte asiduamente y no presenta cuadros graves al contraer el virus (en su gran mayoría, siempre habrá excepciones)”, expone.

Reivindica el fin de semana activo

Hace referencia a todos aquellos que aprovechan el fin de semana para coger la bicicleta y sumar kilómetros y kilómetros, “eso es salud”. Y no es lo mismo quedarse dando vueltas a la plaza mayor del pueblo. También hace referencia a los que no pueden ir a surfear.

“Qué más saludable que estar en el mar, al aire libre, sin riesgo de contagio, haciendo deporte y llenándote de vida y salud! Acaso no es un ARMA MUY POTENTE contra el virus? O ir a la montaña a hacer una subida como en la foto. Aquí se ve riesgo de algo? Pero pasear todos por ciudad bien juntitos...eso SI SE PUEDE 😏 No creo que sería tan difícil gestionar mejor este apartado”, termina quejándose.

No está de acuerdo con las decisiones que se están tomando y demanda una libertad que ahora no existe para practicar deporte. “Parece que no se logra entender la importancia de la condición física, y en vez de fomentarla como una ESTRATEGIA más junto con el lavado de manos, distancia de seguridad y mascarillas, se restringe privándonos de posiblemente la MEJOR DE LAS ESTRATEGIAS. Dejemos a la gente sana que siga estando sana y sobre todo que no enferme. Igual hasta conseguimos algo positivo!”, termina.