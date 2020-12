Anna Castillo y Raúl Arévalo nos presentan la película que va a triunfar estas Navidades

Los buenos amantes de las Navidades saben que estas fechas tienen grandes clásicos que nunca fallan, incluso en años tan raros y complicados como este. Podríamos hablar de los dulces tradicionales, de los regalos envenenados o de los atracones sin remordimientos, pero no, esta vez, nos referimos a los estrenos de pelis infantiles.

Este año no podía ser menos, y el próximo 23 de diciembre llega a los cines, “Los Croods: Una nueva era”. Vuelve la familia de cavernícolas más famosa de la gran pantalla, y en su versión doblada al español cuenta con dos grandes voces de nuestro cine: Anna Castillo y Raúl Arévalo.

Para contarnos más sobre esta película, en Anda Ya, hemos desayunado con las voces protagonistas de nuestro país. Los actores han contado cómo han vivido su primera experiencia como dobladores de animación, “a mí siempre me ha dado mucho respeto el mundo del doblaje. Ya me lo habían ofrecido, pero hasta el momento decía que no por miedo. Me ha encantado”, ha explicado Anna Castillo.

Por su parte, Raúl Arévalo ha reconocido lo bien que se lo ha pasado doblando la voz de su personaje, “motiva muchísimo cuando ves que lo has clavado, y te ha salido la voz y el tono. Estábamos cinco horas en la sala de doblaje y se nos pasaban volando”.

Para saber la opinión de los mejores críticos de cine, es decir los niños, hemos pedido a los hijos del equipo de Anda Ya que saquen su lado más periodístico y pregunten a los actores. Los periodistas, Martín y Gabriel, han elaborado un duro cuestionario con preguntas como, ¿cuál es tu película de animación favorita? o ¿puedes hacer un resumen sin hacer spoilers?

Ante estas comprometidas preguntas, a Raúl y Anna no les ha quedado otra opción que revelarnos sus cintas favoritas y hacer el mejor resumen sin spoilers, que nos han dejado con unas ganas locas de que llegue el 23 de diciembre y podamos ir al cine a ver este peliculón.

Como bien sabéis, los cines son seguros y hay que seguir animando la cultura. Así que andayeros, estas Navidades, tanto si tenéis peques en casa como si no, apuntaos a este planazo y vayamos todos al cine a ver “Los Croods: una nueva era”.

Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en la entrevista y no perderte ni un solo detalle de lo que ha sucedido, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y disfruta!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.