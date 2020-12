Chris Pine podría protagonizar la adaptación de ‘Dragones y Mazmorras’ para Paramount

Chris Pine podría ser el protagonista de la adaptación de Dragones y Mazmorras que preparan Paramount y eOne, según adelanta The Hollywood Reporter. La noticia aún no está confirmada, pero todo apunta a que la estrella de Star Trek y Wonder Woman se sumaría al reparto de esta adaptación de gran presupuesto que pretende adaptar la historia del popular juego de mesa –y sus consecuentes series animadas– a la gran pantalla.

Dragones y Mazmorras es un popular juego de mesa que combina guerra sobre el tablero, búsqueda de tesoros, campañas y estrategia. Fue publicado por primera vez en 1974 y dio el pistoletazo de salida a lo que hoy conocemos como juegos de rol modernos. De hecho, caló tanto en la cultura popular que en 1983 se hizo una serie de animación de tres temporadas que llevaba su mismo nombre.

En el año 2000 Courtney Solomon, bajo el amparo de la productora New Line Cinema, llevó esta historia a la gran pantalla en la película Dragones y Mazmorras, que contó en su reparto con estrellas como Jeremy Irons pero que fue un auténtico fracaso de taquilla, por no hablar de las brutales críticas que recibió por parte de la prensa especializada.

En 2005 una coproducción mediocre vio la luz y el fracaso fue aún más estrepitoso: de 15 millones de dólares invertidos a duras penas consiguió recaudar dos y medio, lo que convirtió a esta saga de películas en una de típicas 'franquicias malditas' que tanto preocupan a los estudios de cine.

Chris Pine: un activo seguro

Sin embargo, con el apoyo Paramount y eOne y con una estrella de primer nivel como Chris Pine encabezando el reparto, la suerte de la franquicia podría cambiar. Además la compañía Hasbro, que colaboró en la creación y distribución del juego y tiene un acuerdo de producción y distribución con Paramount, también financiará parte de la cinta, que contará con un presupuesto millonario.

Pine es un activo seguro para las productoras. Prácticamente todas las películas en las que ha aparecido han rendido bien en taquilla. Se dio a conocer en todo el mundo gracias a la Star Trek (2009) y su secuela, Star Trek: En la oscuridad; fue el protagonista de la exitosa aventura fantástica Into the Woods, donde trabajó con Meryl Streep y Johnny Depp, y recientemente hizo un papel excepcional en la road movie Comanchería.

El actor aún tiene pendiente de estrenar Wonder Woman 1984 y una nueva secuela de Star Trek dirigida por Noah Hawley. Además, trabaja con Florence Pugh, Olivia Wilde y Harry Styles en la película Don't Worry, Darling, un thriller psicológico cuya trama aún sigue siendo un misterio.