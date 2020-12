Aurah Ruiz condeanda a trabajos en beneficio de la comunidad por acosar a Jesé Rodríguez

La mediática concursante de La casa fuerte 2 (Telecinco), Aurah Ruiz, ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad por haber acosado en 2018 a quien ahora es su pareja, el exfutbolista del PSG Jesé Rodríguez.

Pese a que la canaria se encuentra en estos momentos participando en el reality de Mediaset, para el que fue fichada en el ecuador del programa, Aurah Ruiz acudió este lunes acompañada del personal del formato televisivo a Gran Canaria para comparecer en una vista oral en calidad de denunciada por el jugador de fútbol.

En la vista, ambas partes involucradas alcanzaron un acuerdo y, tal y como recoge el medio Canarias7, el Ministerio Fiscal aceptó la aplicación de las circunstancias atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y de estado pasional, imponiendo sobre la concursante de La casa fuerte 9 días de trabajos en beneficio de la comunidad y no los cien días de trabajos o un año y tres meses de prisión que pedía la sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial.

La propia Aurah admitió ante los juzgados que con anterioridad al 26 de junio de 2017 había mantenido una relación sentimental con el futbolista Jesé Rodríguez fruto de la cual en dicha fecha habían tenido un hijo en común, así como que después de romper el 28 de enero de 2018 por decisión del deportista, ella había realizado una serie de actos públicos ideados para dañar la imagen de Jesé.

La acusada, según recoge este medio canario, reconoció en el juzgado que había reprochado públicamente a través de Internet al futbolista que no destinase más dinero a los gastos relacionados con el hijo que tienen en común así como que no pasase más tiempo con él. Además, Aurah reprodujo a través de sus redes sociales las imágenes que sus seguidores le facilitaban sobre la vida privada de Jesé, llegando a provocar en este la sensación de que era observado constantemente e incluso se sirvió de varias amigas para alquilar un barco propiedad del jugador y desde allí publicó un directo en Instagram en el que le recriminó que no transfiriese más dinero al menor.