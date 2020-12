La espeluznante confesión de Cher: “Una vez un hombre intentó matarme”

En ocasiones, el hecho de ser un personaje conocido no es siempre una buena noticia, y hace que los famosos se conviertan en el centro del punto de mira de algunos delincuentes. John Lennon perdió la vida a manos de un hombre que quería alcanzar la fama con un asesinato incomprensible, y el mismo David Bowie confesó años después que sentía que él iba a ser el siguiente en una macabra lista de objetivos.

Recientemente, otra gran artista con una larga trayectoria ha confesado que estuvo a punto de ser asesinada mientras participaba en una obra de teatro de Broadway en 1982. Así lo ha contado en una entrevista al diario británico The Guardian, en el que ha confesado que fueron dos individuos los que estaban esperando para atacarla en un callejón a la salida del teatro de Nueva York.

A sus 74 años, la diva de la música asegura que no se puede permitir el lujo de salir después de sus conciertos, y no solo por la edad y la necesidad de descansar, sino que lo hace por evitar experiencias traumáticas como la que vivió. "No es seguro", dice la artista preguntada por esas situaciones, y reveló uno de sus peores recuerdos: "Una vez un hombre intentó matarme".

"Siempre me dejaban a las puertas del teatro cuando estaba haciendo 'Come Back To the Five and Dime' en Broadway", dice sobre la primera obra en la que interpretó un papel importante en el teatro. "Pensé que me iba a dar la mano, pero me agarró del brazo y me lo puso detrás de la espalda. Empezó a empujarme hacia el callejón y dijo: 'Si haces algo, te mato'", recordó la estrella sobre ese terrible episodio que sucedió en 1982.

La artista salió ilesa de la situación gracias a la reacción de dos admiradores. "Dos fans, que luego se hicieron amigos, vieron que algo estaba ocurriendo y empezaron a gritar y a correr hacia a mí, y él escapó", relató Cher. "No me gusta salir ahora porque todo el mundo tiene una cámara y no es seguro. La gente te agobia no sabes si te van a matar o te van a hacer una foto. De cualquier manera, no me gusta", añadió la estrella, que desde entonces es más cauta con el público.